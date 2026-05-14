Η Ιαπωνία δεν έχει απαγορεύσει το Ισλάμ. Ωστόσο, έχει κάνει κάτι που οι δυτικές κυβερνήσεις αρνούνται καν να συζητήσουν.

Ο πληθυσμός των ξένων κατοίκων της Ιαπωνίας ανέρχεται σε περίπου 3,8 εκατομμύρια, περίπου το 3% της χώρας. Χρειάστηκαν δεκαετίες για να επιτευχθεί αυτός ο αριθμός.

Όταν άρχισε να αυξάνεται ταχύτερα, η κυβέρνηση ανέθεσε μια έκθεση το 2025 που ρωτούσε εάν θα έπρεπε να εισαχθεί ένα επίσημο όριο μετανάστευσης, ανοιχτά, δημόσια, ως επίσημη πολιτική.

Ο πρωθυπουργός έθεσε υποψηφιότητα με βάση μια πλατφόρμα διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο επικεφαλής γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης, δήλωσε ότι οι νέες πολιτικές για τους ξένους κατοίκους καταρτίστηκαν για να ανταποκριθούν στο «αίσθημα άγχους και αδικίας» των πολιτών.

«Όταν μετακομίζετε στην Ιαπωνία, αναμένεται να μάθετε Ιαπωνικά σε υψηλό επίπεδο, να ενσωματωθείτε στην ιαπωνική κοινωνία και να σέβεστε τους ιαπωνικούς κανόνες. Το σύστημα βασίζεται στην υπόθεση ότι η Ιαπωνία παραμένει ιαπωνική».

Σημειώνεται ότι καμία δυτική κυβέρνηση δεν μιλάει έτσι, ενώ αυτοί που το προσπαθούν, αποκαλούνται ακραίοι.

Η Ιαπωνία δεν απαγορεύει τις θρησκείες. Απλώς αποφάσισε, ήσυχα και σκόπιμα, ότι η μαζική δημογραφική αλλαγή δεν ήταν κάτι για το οποίο ο λαός της ψήφισε ποτέ, και έχτισε πολιτική γύρω από αυτή την πεποίθηση.

Μπορεί κάποιος να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει με την προσέγγιση. Αλλά τουλάχιστον, οι Ιάπωνες, άνοιξαν τον διάλογο για το θέμα, σε αντίθεση με τις περισσότερες δυτικές χώρες.