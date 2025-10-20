Συμφωνία συνασπισμού υπεγράφη σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, μεταξύ του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ), που κυβερνά την Ιαπωνία και ενός ακόμα κόμματος.

Ύστερα από την εξέλιξη αυτή, η Σανάε Τακαΐτσι, ηγέτιδα του ΦΔΚ, αναμένεται να γίνει από αύριο, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός που θα κυβερνήσει τη χώρα.

Η Τακαΐτσι και ο Χιροφούμι Γιοσιμούρα, συμπρόεδρος του κεντροδεξιού Κόμματος της Ιαπωνίας για την Καινοτομία (ΚΙΚ ή Ισίν), επικύρωσαν τη συμφωνία τους ενώπιον των δημοσιογράφων, ενόψει της αυριανής ψηφοφορίας στο Κοινοβούλιο για να επιλεγεί ο διάδοχος του παραιτηθέντος πρωθυπουργού, Σιγκέρου Ισίμπα.

Επιμέλεια: Ε.Δ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ