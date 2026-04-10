Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, ανακοίνωσε ότι η χώρα θα απελευθερώσει αποθέματα πετρελαίου που αντιστοιχούν σε 20 ημέρες κατανάλωσης, από τις αρχές Μαΐου και έπειτα.

Η Ιαπωνία εξαρτάται σε ποσοστό περίπου 95% από τη Μέση Ανατολή για τις εισαγωγές πετρελαίου της. Η χώρα της Ανατολικής Ασίας είχε ξεκινήσει ήδη από τα μέσα Μαρτίου τη σταδιακή αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων.

Συνολικά, το Τόκιο θέτει στη διάθεση της αγοράς ποσότητες που αντιστοιχούν σε περίπου 50 ημέρες κατανάλωσης πετρελαίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 6ης Απριλίου, τα διαθέσιμα αποθέματα της χώρας επαρκούν για περίπου 230 ημέρες.