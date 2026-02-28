Η Ιαπωνία θέτει σε αυξημένη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό μετά τις αεροπορικές επιδρομές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αγγίζουν άμεσα το «εθνικό συμφέρον» της χώρας, κυρίως λόγω της ενεργειακής ασφάλειας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X στις 28 του μηνός, το ιαπωνικό Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η κατάσταση στην περιοχή έχει «σημαντικό αντίκτυπο από την άποψη της ενεργειακής ασφάλειας» και διαβεβαίωσε πως το Τόκιο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, διατηρώντας ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με τις εμπλεκόμενες και συναφείς χώρες, ενώ εντείνει τη συλλογή πληροφοριών. Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι έδωσε εντολή για εξαντλητική αποτίμηση της κατάστασης και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία των Ιαπώνων πολιτών. Παράλληλα, στο Γραφείο του Πρωθυπουργού συγκροτήθηκε ειδικό γραφείο διασύνδεσης για την κατάσταση στο Ιράν, με αποστολή τον συντονισμό και τη συνεχή ενημέρωση της κυβέρνησης.

Αν και βρισκόταν στην επαρχία Ισικάουα, στο νησί Χονσού, η Τακαΐτσι παρέμεινε σε διαρκή επικοινωνία με τα αρμόδια υπουργεία και ανακοίνωσε ότι θα ενημερωθεί αναλυτικά αμέσως μετά την επιστροφή της στο Τόκιο. «Η ιαπωνική κυβέρνηση θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο, προκειμένου να είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο», υπογράμμισε. Σύμφωνα με το πρακτορείο Kyodo News, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο άμεσης σύγκλησης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (NSC), ακόμη και εντός της ίδιας ημέρας. Κατά την επίσκεψή της στην Καναζάβα, όπου συμμετείχε σε προεκλογική εκδήλωση για την εκλογή κυβερνήτη της Ισικάουα, η πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κάτι μεγάλο συνέβη στο Ιράν», προσθέτοντας ότι δίστασε να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο εξαιτίας των εξελίξεων.

Η ίδια αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση είχε ήδη προχωρήσει σε προληπτικά μέτρα, εξετάζοντας εδώ και καιρό σενάρια εκκένωσης Ιαπώνων πολιτών από το Ιράν προς τρίτες χώρες. Περίπου 200 Ιάπωνες υπήκοοι παραμένουν στη χώρα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται η μεταφορά τους στο Αζερμπαϊτζάν, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Την ίδια ώρα, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της κράτησης του επικεφαλής του γραφείου της δημόσιας ιαπωνικής ραδιοτηλεόρασης NHK στην Τεχεράνη, ο οποίος συνελήφθη από τις ιρανικές αρχές τον περασμένο μήνα και δεν έχει ακόμη αφεθεί ελεύθερος. Με τις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή να αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την ιαπωνική οικονομία, το Τόκιο επιδιώκει να ισορροπήσει ανάμεσα στη διπλωματική εγρήγορση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, σε μια περίοδο αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.