Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Στη Μινεάπολη των ακραίων θερμοκρασιών, όπου το «κρύο» δεν είναι απλά λέξη αλλά τρόπος ζωής, ένας πράκτορας της ICE μας θύμισε ότι η «ice» μπορεί να έχει δύο σημασίες: τόσο την κυβερνητική Υπηρεσία Εποπτείας Μεταναστευτικών Υποθέσεων των ΗΠΑ, όσο και κυριολεκτικά τον… πάγο (σ.σ. ο πάγος στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως ice) που καλύπτει κάθε πεζοδρόμιο.

Σε μια viral στιγμή που έχει γίνει meme στα κοινωνικά δίκτυα, ο πράκτορας καθώς έτρεχε προς κάποιους συγκεντρωμένους που αποδοκίμαζαν την παρουσία του στην περιοχή, λόγω της πρόσφατης δολοφονίας της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ από έναν αντίστοιχο πράκτορα της ICE, με σκοπό προφανώς να τους ελέγξει ή να τους απομακρύνει από το σημείο.

Ο πράκτορας μπροστά στη «φούρια» του να εκτελέσει το… καθήκον του, δεν υπολόγισε τον πάγο,( ο οποίος θα λέγαμε ότι με τη σειρά του έκανε μία «μικρή πράξη αντίστασης»), με αποτέλεσμα ο πράκτορας να βρεθεί στο παγωμένο έδαφος προκαλώντας άφθονο γέλιο, αλλά και … πανηγυρισμούς στους παραβρισκόμενους, με τον πράκτορα στη συνέχεια να σηκώνεται και να φεύγει ντροπιασμένος και μάλλον με κάποιον πόνο στα… οπίσθια.

Μπορεί ο συγκεκριμένος πράκτορας της ICE να έγινε… «παγοδρόμος», προκαλώντας γέλιο, με αυτά που έχει κάνει ως τώρα όμως η ICE στη Μινεάπολη δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα το αστείο.

Μόλις λίγα τετράγωνα μακριά από το viral αυτό στιγμιότυπο, ολόκληρη η πόλη έχει βυθιστεί σε μεγάλη θλίψη αλλά και τεράστια οργή με την ένταση και τις διαμαρτυρίες να είναι καθημερινότητα πια, μετά τη δολοφονία της Ρενέ Νικόλ Γκουντ μιας 37χρονης μητέρας και ποιήτριας που έπεσε νεκρή από τα πυρά πράκτορα της ICE.