Συναγερμός έχει σημάνει στη Μινεάπολη, όπου σήμερα, Σάββατο 24 Ιανουαρίου, Πράκτορας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) πυροβόλησε θανάσιμα ακόμα έναν άνθρωπο.

Το περιστατικό καταγράφηκε ενώ οι Αρχές προσπαθούσαν να «περιορίσουν» τις κινήσεις ενός άνδρα και εκείνος αντιστεκόταν. Στο βίντεο ντοκουμέντο, το κλιμάκιο της ICE φαίνεται να τον ρίχνει στο έδαφος, κρατώντας τον ακίνητο, όμως ο ένας από τους αστυνομικούς τραβάει το όπλο του και του ρίχνει επανειλημμένα.

Σύμφωνα με το FOX 9, ο πολίτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με πολλαπλά τραύματα στο στήθος. Λίγο αργότερα κατέληξε.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Δημοσιογράφος του ίδιου μέσου ενημέρωσης ανέφερε πως το θύμα έφερε όπλο, δημοσιεύοντας παράλληλα και φωτογραφία του. Μάρτυρες αναφέρουν ότι δεν έκανε χρήση του, ενώ είχε αφαιρεθεί από το άτομό του πριν ο πράκτορας του ρίξει.

Δείτε τη δημοσίευση με το όπλο:

BREAKING: DHS tells @FoxNews the suspect was armed with a gun, which has been recovered by federal agents. pic.twitter.com/GLZJMdwIup — Bill Melugin (@BillMelugin_) January 24, 2026

Ο Κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτς, επιβεβαίωσε το γεγονός, ζητώντας να σταματήσουν αμέσως οι επιχειρήσεις κατά των μεταναστών που κάνει η Κυβέρνηση Τραμπ στην Πολιτεία του.

«Μόλις μίλησα με τον Λευκό Οίκο, έπειτα από άλλον έναν φρικτό πυροβολισμό από Ομοσπονδιακούς Πράκτορες σήμερα το πρωί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημοκρατικός Κυβερνήτης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

«Είναι αποκρουστικό. Ο Πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) πρέπει να τερματίσει αυτήν την επιχείρηση. Να αποσύρει τους χιλιάδες βίαιους, ανεκπαίδευτους Πράκτορες από τη Μινεσότα. Τώρα», πρόσθεσε.

I just spoke with the White House after another horrific shooting by federal agents this morning. Minnesota has had it. This is sickening. The President must end this operation. Pull the thousands of violent, untrained officers out of Minnesota. Now. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026

Αξιωματούχοι της Μινεάπολης είπαν ότι εξετάζουν τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένας άνδρας πυροβολήθηκε στα νότια προάστια της πόλης. «Ζητάμε από το κοινό να παραμείνει ψύχραιμο και να αποφύγει την περιοχή», ανέφερε ο Δήμος σε μια ανάρτησή του.

Η Μινεάπολη συγκλονίζεται εδώ και πολλές εβδομάδες από διαδηλώσεις κατά της παρουσίας των Πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων στην πόλη. Πριν από δύο εβδομάδες ένας Πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε μια 37χρονη Αμερικανίδα, τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, μέσα στο αυτοκίνητό της. Η αμερικανική Κυβέρνηση επιμένει ότι ο Πράκτορας, που δεν τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενήργησε σε αυτοάμυνα.