Το Υπουργείο Άμυνας της Ινδίας ενέκρινε σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, την αγορά νέων, γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale, ένα «σημαντικό ορόσημο» που θα οδηγήσει σε μια «ιστορική» συμφωνία, όπως τη χαρακτήρισε η γαλλική προεδρία, λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στη χώρα.

Η απόφαση του Νέου Δελχί αφορά συνολικά την αγορά στρατιωτικού υλικού αξίας 39 δισεκ. δολαρίων, στο οποίο περιλαμβάνονται και μαχητικά αεροσκάφη της γαλλικής εταιρείας Dassault.

Η αγορά αυτή «θα ενισχύσει τη δυνατότητά μας να διεξάγουμε αεροπορικές αποστολές (…) και θα βελτιώσει σημαντικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας της Ινδίας, χάρη στα επιθετικά πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς», ανέφερε το Υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Μια πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το «πράσινο φως» που έδωσε το Συμβούλιο Αμυντικών Αγορών του Νέου Δελχί αφορά την αγορά 114 αεροσκαφών Rafale.

Η γαλλική προεδρία έκανε λόγο για «ένα πολύ σημαντικό ορόσημο» και μία «ιστορικών διαστάσεων» σύμβαση. «Αισιοδοξούμε και ελπίζουμε να λάβουμε καλά νέα προσεχώς», είπε Σύμβουλος του Εμανουέλ Μακρόν, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων για το ταξίδι του Γάλλου Προέδρου στην Ινδία, μεταξύ 17-19 Φεβρουαρίου.

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την αγορά πυραύλων, χωρίς να διευκρινίσει εάν πρόκειται για τους γαλλικούς Scalp. Άγνωστο επίσης παραμένει αν η συμφωνία για την αγορά των Rafale περιλαμβάνει και την Εκπαίδευση των Πιλότων.