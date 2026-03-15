Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδία, Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ, δήλωσε ότι οι απευθείας συνομιλίες με το Ιράν αποτελούν τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας μέσω του στρατηγικής σημασίας Στενού του Ορμούζ.

Συγκεκριμένα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Financial Times, ο Ινδός υπουργός ανέφερε ότι βρίσκεται ήδη σε επαφή με την Τεχεράνη και ότι οι συνομιλίες έχουν αρχίσει να αποδίδουν αποτελέσματα.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε συνομιλίες μαζί τους και οι συνομιλίες μου έχουν αποφέρει κάποια αποτελέσματα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται.

«Αν αποφέρουν αποτελέσματα για μένα, φυσικά θα συνεχίσω να το εξετάζω», συμπλήρωσε ο Τζαϊσανκάρ.