Το Νέο Δελχί επιδιώκει να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε την Κυριακή ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ.

“Η θέση μας όσον αφορά τη σύγκρουση αυτή είναι πολύ σαφής: θα θέλαμε να τη δούμε να τελειώνει και πιστεύουμε ότι αυτό επιτυγχάνεται μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας”, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνάντησης της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, η οποία διεξαγόταν στο Νέο Δελχί.

“Υποστηρίζουμε αυτή τη θέση εδώ και χρόνια, αλλά τους τελευταίους μήνες έχουμε εμπλακεί λίγο περισσότερο, πέρα από μια απλή υποστήριξη, και έχουμε κάνει συζητήσεις τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία για το θέμα αυτό”, πρόσθεσε.

Ο Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ συνάντησε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο στις αρχές Σεπτεμβρίου, λίγο αφότου ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, στο περιθώριο μιας συνόδου κορυφής στο Κιργιστάν, είχε προτρέψει τον “φίλο” του Βλαντίμιρ Πούτιν να βρει μια έξοδο από τη σύγκρουση.

Ο Τζαϊσανκάρ διευκρίνισε ότι η Ινδία “προσπαθεί να είναι χρήσιμη, αρχίζοντας από την ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές στη Μαύρη Θάλασσα”. Ωστόσο, πρόσθεσε, ότι η χώρα “προχωρά πέρα από αυτό”, είτε πρόκειται για συζητήσεις που αφορούν τις εξαγωγές σιτηρών ή ενέργειας, είτε για “πιθανότητες μη επίθεσης”.

“Οι συζητήσεις συνεχίζονται επί του παρόντος” δήλωσε επίσης.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να διοργανώσουν τριμερείς συνομιλίες με Ρώσους και Ουκρανούς εκπροσώπους στα τέλη Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των αμερικανικών διπλωματικών προσπαθειών για την εξεύρεση διεξόδου από τον πόλεμο.