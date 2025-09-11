Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Το Νέο Δελχί μείωσε τα περιουσιακά του στοιχεία σε αμερικανικά ομόλογα και αύξησε το μερίδιο του χρυσού. Οι αναλυτές το αποδίδουν αυτό σε μια αντικειμενική στρατηγική διαφοροποίησης των συναλλαγματικών αποθεμάτων, αλλά όχι μόνο.

Είναι επίσης μια αντίδραση στην πολιτική εξωτερικού εμπορίου της Ουάσιγκτον. Ωστόσο, η μείωση των επενδύσεων σε αμερικανικό χρέος είναι μια παγκόσμια τάση.

Γιατί ξεφορτώνονται τα ομόλογα

Πριν από ένα χρόνο, η Ινδία είχε αμερικανικά κρατικά ομόλογα αξίας 242 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τώρα, έχει 227 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλλά η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ αύξησε τα αποθέματά της σε χρυσό κατά 39,22 τόνους, σε 880 χιλιάδες τόνους.

Τα συνολικά αποθέματα χρυσού και συναλλάγματος της χώρας ανέρχονται σε 690 δισεκατομμύρια δολάρια. Με την απόρριψη των κρατικών ομολόγων, το Νέο Δελχί διαφοροποιεί τα αποθέματά του σε χρυσό και συνάλλαγμα.

Επιπλέον, σε περιόδους παγκόσμιας γεωπολιτικής αστάθειας, το πολύτιμο μέταλλο προτιμάται πάντα. Αποτελεί ένα μακροπρόθεσμο μέσο προστασίας από την αστάθεια των τιμών.

Και οι τιμές του χρυσού είναι αντίστοιχα υψηλές – κυμαίνονται κοντά στο ρεκόρ των 3.600 δολαρίων ανά ουγγιά.

«Προστατεύστε τον εαυτό σας από το δολάριο»

Τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι το περιουσιακό στοιχείο με τον υψηλότερο βαθμό ρευστότητας, ενώ το δολάριο είναι το κύριο αποθεματικό νόμισμα στον κόσμο.

Αλλά το να βασίζεσαι αποκλειστικά σε αυτά μετά το προηγούμενο παγώματος του μισού των αποθεματικών της Ρωσίας, δεν είναι ασφαλές.

Πολλές κεντρικές τράπεζες έχουν αναθεωρήσει τη σύνθεση των αποθεματικών τους: λιγότερα μακροπρόθεσμα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου, περισσότερος χρυσός και, για ορισμένες ρυθμιστικές αρχές, μια στροφή προς περιουσιακά στοιχεία εκτός της δικαιοδοσίας των ΗΠΑ.

«Τα πολύτιμα μέταλλα, και κυρίως ο χρυσός, δεν υπόκεινται σε κινδύνους κυρώσεων. Επιπλέον, η δημοσιονομική πορεία των ΗΠΑ με υψηλά ελλείμματα και αυξημένα ασφάλιστρα διάρκειας καθιστά τα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα πιο ασταθή για τους ισολογισμούς των κεντρικών τραπεζών από ό,τι ήταν πριν», εξηγεί ο Ευγκένι Σάτοφ, συνεργάτης στην Capital Lab.

Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι αυξανόμενοι πιστωτικοί κίνδυνοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού και η αυξανόμενη κριτική για την πολιτική χρέους της Ουάσιγκτον υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στο δολάριο, ωθώντας την αναζήτηση εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών, προσθέτει η Σβετλάνα Φρούμινα, επικεφαλής του τμήματος παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών και fintech στο Ρωσικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πλεχάνοφ.

Αντίδραση στους δασμούς

Η απόφαση της ινδικής ρυθμιστικής αρχής, σύμφωνα με τους αναλυτές, μπορεί επίσης να συνδέεται με την εμπορική πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπενθυμίζουμε ότι τον Αύγουστο, ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε πρόσθετους δασμούς για το Νέο Δελχί ύψους 25% για την αγορά ρωσικού πετρελαίου και μέχρι το τέλος του μήνα, οι τελωνειακοί δασμοί στις ινδικές εισαγωγές είχαν αυξηθεί στο 50%. Ωστόσο το Νέο Δελχί τήρησε σκληρή στάση: δεν αρνήθηκε να συνεργαστεί με τη Μόσχα.

Αυτό εξέπληξε αρκετά την Ουάσινγκτον. «Δεν ενδίδουν», δήλωσε ο ανώτερος σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ για το εμπόριο, Πίτερ Ναβάρο.

Οι σχέσεις Ινδίας-Αμερικής έχουν σαφώς επιδεινωθεί. Η εμπορική και πολιτική αβεβαιότητα αυξάνουν το κόστος των λαθών στη διαχείριση των αποθεματικών, σημειώνει ο Σάτοφ.

«Αντιμέτωπη με μια τέτοια πίεση, η Ινδία έχει σαφώς καθορίσει τη θέση της στο πλευρό του Παγκόσμιου Νότου και Ανατολής, όπου το οικονομικό της βάρος είναι πολύ πιο σημαντικό από ό,τι στη Δύση», τονίζει η Φρουμίνα.

Αλλαγή στρατηγικής

Η διαφοροποίηση των εθνικών αποθεματικών εκτός των περιουσιακών στοιχείων σε δολάρια αποτελεί παγκόσμια τάση, επισημαίνουν οι οικονομολόγοι. Συγκεκριμένα, η Ιαπωνία, η Μεγάλη Βρετανία και η Κίνα – οι τρεις μεγαλύτεροι κάτοχοι αμερικανικού χρέους – έχουν καταφύγει σε τέτοιες προσαρμογές.

Αυτή η στρατηγική είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις τράπεζες αποθεματικών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Ρωσία αποσύρεται από τα ομόλογα του Δημοσίου από το 2018. Η Μόσχα διαθέτει επί του παρόντος ένα πενιχρό ποσό 36 εκατομμυρίων δολαρίων από αυτά.

Η Κίνα μείωσε το μερίδιο των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου στα συναλλαγματικά της αποθέματα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών, στα 759 δισεκατομμύρια δολάρια.

Θεωρητικά, το Πεκίνο θα μπορούσε να πουλήσει πολλά αμερικανικά ομόλογα ως απάντηση στα δασμολογικά εμπόδια, κάτι που θα προκαλούσε χάος στην αγορά και θα έπληττε το δολάριο. Αλλά φυσικά, αυτό δεν θα συμβεί: οι Κινέζοι δεν θέλουν μια ανοιχτή αντιπαράθεση με την Ουάσιγκτον. Παρ’ όλα αυτά, έχουν έναν ισχυρό μοχλό επιρροής στα χέρια τους.

Και εδώ μιλάμε για αλλαγή στρατηγικής: μέρος των αποθεματικών αναδιανέμεται εις βάρος των κρατικών ομολόγων και υπέρ του χρυσού.

Ως αποτέλεσμα, η Ρωσία, η Κίνα και η Ινδία αυξάνουν τη δική τους οικονομική σταθερότητα στο πλαίσιο των κυρώσεων και των εμπορικών πολέμων και μειώνουν τους κινδύνους περιορισμένης πρόσβασης σε περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια.

Με πληροφορίες RIA Novosti