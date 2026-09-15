Η Ινδία ενέκρινε τη Δευτέρα την εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προς το Νεπάλ, προκειμένου να βοηθήσει τη γειτονική της χώρα να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που προκλήθηκαν από τις μεγάλες καταστροφές σε υδροηλεκτρικές υποδομές εξαιτίας των φονικών πλημμυρών της 26ης Αυγούστου.

Η καταστροφή, η οποία προκλήθηκε από την κατάρρευση παγετώνα στα σύνορα Κίνας-Νεπάλ, έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.400 ανθρώπους σε Νεπάλ και Θιβέτ.

Εκατοντάδες εργαζόμενοι σε διάφορα υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις συγκαταλέγονται μεταξύ των περίπου 5.300 αγνοούμενων στο Νεπάλ.

Η Ινδία θα παρέχει έως και 600 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας για 18 ώρες την ημέρα μέχρι το τέλος του έτους, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Ενέργειας της χώρας. «Η απόφαση αυτή θα βοηθήσει το Νεπάλ να καλύψει τις ανάγκες του σε ηλεκτρική ενέργεια κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου και θα ενισχύσει περαιτέρω τη μακροχρόνια ενεργειακή συνεργασία μεταξύ της Ινδίας και του Νεπάλ», αναφέρει η ανακοίνωση. Τον Δεκέμβριο θα εξεταστεί ο όγκος της εξαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από την αρχή του νέου έτους, σύμφωνα με την ενημέρωση από το ινδικό υπουργείο Ενέργειας.

Στις αρχές του αιώνα, τέσσερις στους πέντε Νεπαλέζους δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Έκτοτε όμως η κατασκευή πολλών φραγμάτων επέτρεψε τη σύνδεση σχεδόν του συνόλου των νοικοκυριών της χώρας στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.