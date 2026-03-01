Η νεαρή Ιρανή με το ψευδώνυμο, Morticia Addams, είχε γίνει viral με μια ανάρτησή της πριν από έναν μήνα, όταν είχε ανάψει τσιγάρο, έχοντας ως προσάναμμα τη φωτογραφία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια των μεγάλων διαδηλώσεων στο Ιράν.

Σάλος έγινε στο Χ ξανά, με τη νεαρή κοπέλα. Δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να πανηγυρίζει σε μια συγκέντρωση μετά την είδηση του θανάτου του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν.

«Στο είπα ότι θα χορέψουμε πάνω στον τάφο σου, έτσι δεν είναι;» έγραψε η Morticia Addams.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Παράλληλα, σε άλλη ανάρτησή της φαίνεται να τσουγκρίζει ποτήρια, ικανοποιημένη με τον θάνατο του Χαμενεΐ από τον ισραηλινό στρατό.

Δείτε την ανάρτηση:

Cheers to mooshali’s pathetic death 🥂

As the president Trump said “He died like a rat 🐀” pic.twitter.com/LeV6mdX581 — Morticia Addams 🇮🇷 (@melianouss) March 1, 2026

Αυτή είναι η φωτογραφία με την οποία η νεαρή Ιρανή έγινε viral τον Ιανουάριο:

Η εικόνα της με το τσιγάρο στο στόμα αποτέλεσε σύμβολο της αλληλεγγύης των Ιρανών γυναικών προς τις αντικαθεστωτικές κινητοποιήσεις στη χώρα.