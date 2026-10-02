Σε ισχύ τίθεται από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στην Ιρλανδία, η πλήρης απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών για άτομα κάτω των 18 ετών, καθιστώντας τη χρήση τους από ανήλικους παράνομη.

Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται μόλις τέσσερις εβδομάδες μετά την επιβολή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και ενδυμάτων υψηλής ορατότητας.

Η αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου αποφασίστηκε έπειτα από τις δραματικές προειδοποιήσεις των ιατρών του Νοσοκομείου CHI Temple Street στο Δουβλίνο, για την έξαρση σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών τραυματισμών σε παιδιά, ενώ παράλληλα διπλασιάζονται τα τέλη φύλαξης των κατασχεθέντων οχημάτων.

Οι νέες επιβαρύνσεις κατάσχεσης

Εκτός από την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα ηλικίας κάτω από τα 18 έτη, αυστηροποιείται σημαντικά το πλαίσιο των οικονομικών κυρώσεων για τους παραβάτες, με τις χρεώσεις για την κράτηση και αποθήκευση των κατασχεθέντων ηλεκτρικών πατινιών να διπλασιάζονται, ξεκινώντας από τα 80 ευρώ, ενώ για κάθε επιπλέον ημέρα παραμονής του οχήματος στις εγκαταστάσεις φύλαξης, επιβάλλεται προσαύξηση 30 ευρώ.

Η απόφαση για την άμεση εφαρμογή της απαγόρευσης επιταχύνθηκε όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρε τους σχετικούς ρυθμιστικούς περιορισμούς, επιτρέποντας στο Ιρλανδικό Υπουργείο Μεταφορών να προχωρήσει νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Οι εκκλήσεις των ιατρών και η «επιδημία» τραυματισμών

Η αλλαγή της νομοθεσίας αποτέλεσε άμεση ανταπόκριση των Αρχών στα αιτήματα της ιατρικής κοινότητας του Παιδιατρικού Νοσοκομείου CHI Temple Street, στο Δουβλίνο.

Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου δύο εβδομάδων στις αρχές Ιουλίου, έξι παιδιά εισήχθησαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και τοποθετήθηκαν σε μηχανική υποστήριξη λόγω βαρύτατων τραυματισμών από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια.

Οι γιατροί περιέγραψαν την κατάσταση ως πραγματική επιδημία, επισημαίνοντας ότι σχεδόν το 50% της χωρητικότητας της ΜΕΘ είχε καταληφθεί από παιδιά με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καλώντας την κυβέρνηση να λάβει άμεσα ριζικά μέτρα.

Εντατικοποίηση ελέγχων από την Αστυνομία

Η Ιρλανδική Αστυνομία διεξάγει συστηματικούς ελέγχους για την εφαρμογή των νέων κανονισμών, οι οποίοι περιλαμβάνουν επίσης την υποχρεωτική χρήση κράνους και ανακλαστικών γιλέκων.

Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν τη δραματική αύξηση των αστυνομικών παρεμβάσεων:

Το 2024 καταγράφηκαν 310 κατασχέσεις ηλεκτρικών πατινιών. Το 2025 ο αριθμός των κατασχέσεων τριπλασιάστηκε, φτάνοντας τις 931. Μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι Αρχές προχώρησαν σε 754 κατασχέσεις οχημάτων.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Ντάραγκ Ο’Μπράιεν, δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τη συμμόρφωση των πολιτών, ενώ προανήγγειλε περαιτέρω αύξηση των χρηματικών προστίμων για σταθερές παραβάσεις. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής καταγραφής των ηλεκτρικών πατινιών, ενώ το ενδεχόμενο μιας συνολικής απαγόρευσης παραμένει στο τραπέζι, εάν τα τρέχοντα μέτρα δεν αποδώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.