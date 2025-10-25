Οι Ιρλανδοί αναμένεται να γνωρίζουν το βράδυ τον νέο τους πρόεδρο, που θα διαδεχθεί για επτά χρόνια τον Μάικλ Χίγκινς, 84 ετών, ύστερα από δύο θητείες από το 2011 σε αυτό το αξίωμα που έχει κατά βάση τιμητικό χαρακτήρα.

Το φαβορί είναι η Κάθριν Κόνολι, μια βουλευτής που πρόσκειται σε παρατάξεις της αριστεράς που είναι προσηλωμένες στη στρατιωτική ουδετερότητα της χώρας.

Περίπου 3,6 εκατ. εκλογείς κλήθηκαν να ψηφίσουν χθες, Παρασκευή. Σύμφωνα με τα περιφερειακά στατιστικά στοιχεία, μόνο το 38% των ψηφοφόρων ψήφισε στο Δουβλίνο και σε αρκετές περιοχές το ποσοστό συμμετοχής διαμορφώθηκε κάτω από το 40%. Τα εκλογικά κέντρα έκλεισαν τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας).

Η 68χρονη Κόνολι, που προηγείται με μεγάλη διαφορά στις δημοσκοπήσεις, είναι πρώην δικηγόρος και υποστηρίζεται από τα κυριότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων οι Πράσινοι και το εθνικιστικό Σιν Φέιν, άλλοτε πολιτικός βραχίονας του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού (IRA).

Η Κόνολι, αντίθετη στην αύξηση των αμυντικών δαπανών, υπερασπίζεται την παράδοση της στρατιωτικής ουδετερότητας της Ιρλανδίας, χώρας συμμετέχει στο πρόγραμμα σύμπραξη για την ειρήνη (PfP) του ΝΑΤΟ, αλλά δεν είναι κράτος-μέλος της συμμαχίας.

Η αντίπαλός της Χέδερ Χάμφρις είναι μέλος του κεντροδεξιού κόμματος Φίνε Γκάελ, πυλώνα του κυβερνητικού συνασπισμού. Προερχόμενη από την προτεσταντική μειονότητα της Ιρλανδίας, παρουσιάστηκε, καθ΄όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ως ενωτική προσωπικότητα.

Υπέρ των Παλαιστινίων και της επανένωσης της νήσου της Ιρλανδίας, δήλωσε στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ότι θέλει να είναι «πρόεδρος όλων των πολιτών, ιδιαίτερα εκείνων που μένουν συχνά αποκλεισμένοι και χωρίς φωνή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ