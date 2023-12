Η Ισλαμική Τζιχάντ δημοσίευσε την Τρίτη (20/12) νέο βίντεο με δύο Ισραηλινούς ομήρους, τους Gadi Mozes και Elad Katzir, στο οποίο παρακαλούν την ηγεσία του Ισραήλ, ώστε να τους απελευθερώσουν επειγόντως.

Οι δύο άνδρες είναι όμηροι από τις 7 Οκτωβρίου και αυτό το βίντεο είναι το πρώτο σημάδι ζωής από αυτούς.

Οι δύο άνδρες λένε σε ξεχωριστά βίντεο, ότι μπορεί να πεθάνουν, λόγω των επιθέσεων των IDF στη Γάζα.

The Palestinian Islamic Jihad (PIJ) released propaganda video of two more Israeli hostages: Gadi Mozes (79) & Elad Katzir (47) from Kibbutz Nir Oz.

This is terrorist propaganda, less well produced compared to yesterday’s #Hamas video. This violates the Geneva Convention which no… pic.twitter.com/ENw21ryqKr

— Matthew RJ Brodsky (@MattRJBrodsky) December 19, 2023