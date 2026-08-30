Η Ισλανδία αποφάσισε να μην επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η καταμέτρηση των ψήφων στο σχετικό δημοψήφισμα οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, διαμορφώνοντας ένα μη ανατρέψιμο προβάδισμα της αρνητικής ψήφου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδει το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RÚV, το «όχι» συγκεντρώνει το 52,5% έναντι 47,5% του «ναι», διατηρώντας μια καθαρή διαφορά 5 ποσοστιαίων μονάδων. Καθώς απομένουν προς καταμέτρηση μόνο λίγα ψηφοδέλτια από μια εκλογική περιφέρεια που ήδη κλίνει προς το «όχι», η RÚV ανακοίνωσε επίσημα στην ιστοσελίδα της ότι η χώρα απορρίπτει την προοπτική των διαπραγματεύσεων.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, η εξέλιξη αυτή συνιστά ισχυρό πλήγμα για τις Βρυξέλλες, οι οποίες έβλεπαν θετικά την υποψηφιότητα του Ρέικιαβικ και εμφανίζονταν διατεθειμένες να προβούν σε συμβιβασμούς για να διευκολύνουν την ένταξη της χώρας.

Μετά τη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος, κάθε περαιτέρω συζήτηση ή διαπραγμάτευση σχετικά με την ένταξη της Ισλανδίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, τίθεται πλέον σε πλήρες «πάγωμα», τουλάχιστον μέχρι το 2028.