Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας απαίτησε χθες Δευτέρα να αποδοθεί δικαιοσύνη μετά τη δολοφονία το Σάββατο υπηκόου της χώρας της Ιβηρικής, φοιτήτριας 21 ετών, στο κεντρικό Μεξικό, υπόθεση που οι Αρχές αντιμετωπίζουν ως γυναικοκτονία.

«Θέλουμε να εξιχνιαστεί αυτή η υπόθεση», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες στον Τύπο, προσθέτοντας ότι οι Αρχές βρίσκονται σε επαφή με την οικογένεια της νεαρής.

Η Κλαούντια Τακορόντε, φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο της Γρανάδας, βρισκόταν στο Μεξικό στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών με το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της πολιτείας Μορέλος.

Το πτώμα της εντοπίστηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο Casa de Cultura στην Καουάτλα, στην πολιτεία Μορέλος, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα.

Claudia Tacoronte estudiante española de 21 años fue asesinada con un arma blanca en inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, Morelos, LEE MÁS AQUÍ 👇👉 https://t.co/3W0CIoCwre pic.twitter.com/1eDsgUDJHM — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) September 14, 2026

Μεξικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές τους στην αστυνομία, ανέφεραν ότι η φοιτήτρια υπέκυψε αφού υπέστη πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι. Βρισκόταν στη Μορέλος για χρονικό διάστημα μικρότερο από έναν μήνα, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της πολιτείας Φερνάντο Μπλουμενκρόν, που διευκρίνισε σε δημοσιογράφους ότι βρισκόταν στο πολιτικό κέντρο για να παρακολουθήσει φεστιβάλ που αφορούσε φαρμακευτικά φυτά.

Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos colocaron un pupitre con una ofrenda floral para la alumna de nacionalidad española Claudia Tacoronte Aguilera, quien fue asesinada en un presunto asalto al salir de la Casa de Cultura de Cuautla. 📹Alejandro López pic.twitter.com/6S3P8GhpKM — REFORMA (@Reforma) September 14, 2026

Η υπουργός Ισότητας της Ισπανίας Άνα Ρεδόνδο τόνισε χθες μέσω X ότι η σεξιστική βία «δεν γνωρίζει σύνορα ούτε ηλικία».

Claudia tenía 21 años y era estudiante de Erasmus en México, una experiencia que debió ser de aprendizaje y de libertad. Pero la violencia machista no sabe de geografía ni de edad. Mi más sincero pésame y un abrazo a sus seres queridos y a la comunidad universitaria de Granada. https://t.co/63kw0xTHZQ — Ana Redondo (@_anaredondo_) September 14, 2026

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακές αρχές παρέχουν υποστήριξη στην έρευνα που διενεργείται.

Σπουδαστές στο μεξικανικό πανεπιστήμιο πήραν μέρος σε σιωπηλή δέηση χθες Δευτέρα και κάλεσαν τις Αρχές να εγγυηθούν την απόδοση δικαιοσύνης. Κάποιοι ζήτησαν ακόμη να αυξηθεί η προστασία για τις φοιτήτριες, τονίζοντας άλλες πρόσφατους θανάτους γυναικών στην πολιτεία.

❌ Mientras en Palacio de Gobierno en Morelos🇲🇽, de la morenista Margarita González, encienden la aleta sísmica para distraer la atención. En España 🇪🇸 guardan un minuto de silencio por Claudia Tacoronte Aguilera La estudiante de 21 años fue asesinada durante un asalto en… pic.twitter.com/XEAwvbhFSw — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) September 14, 2026

Στη Γρανάδα, το πανεπιστήμιο όπου φοιτούσε καταδίκασε τη δολοφονία και τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της νεαρής. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El País, το πανεπιστήμιο αποφάσισε παράλληλα να ακυρώσει την έλευση τριών φοιτητών που επρόκειτο στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής να σπουδάσουν στη Μορέλος το επόμενο εξάμηνο.

#Enterate | En la UAEM se despidió con respeto a Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante española de 21 años que perdió la vida durante un asalto en Cuautla.

Exigieron que el caso no quede impune y pidieron que las universitarias puedan estudiar sin miedo. Justicia por… pic.twitter.com/4KxXOogrUg — Diario de Tabasco (@DiarioDeTabasco) September 14, 2026

Οι μεξικανικές αρχές δυσκολεύονται εδώ και χρόνια να κάμψουν την έμφυλη βία, που παραμένει σε τρομακτικά υψηλό επίπεδο. Στη Μορέλος καταγράφηκαν 21 γυναικοκτονίες από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο φέτος, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα· σε όλο το Μεξικό, ο αριθμός των γυναικοκτονιών ανήλθε σε 380 την ίδια περίοδο.