Η Ισπανία απέσυρε οριστικά τον πρεσβευτή της από το Ισραήλ την Τρίτη, καθώς επιδεινώθηκε η διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών, σχετικά με την αντίθεση της Ισπανίας στις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Ο πρεσβευτής κλήθηκε πίσω στην Ισπανία τον περασμένο Σεπτέμβριο, εν μέσω διπλωματικής διαμάχης σχετικά με τα ισπανικά μέτρα που απαγορεύουν σε αεροσκάφη και πλοία που μεταφέρουν όπλα στο Ισραήλ από τα λιμάνια ή τον εναέριο χώρο της χώρας, λόγω της στρατιωτικής επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα, την οποία ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ κατήγγειλε ως αντισημιτική.

Πηγή: Reuters