Η ισπανική κυβέρνηση πρόκειται να απονείμει επίσημη χάρη σε 53 γυναίκες, οι οποίες συγκαταλέγονται ανάμεσα στις χιλιάδες που φυλακίστηκαν, κατά τη διάρκεια του καθεστώτος του Φρανσίσκο Φράνκο με την κατηγορία ότι «είχαν εκπέσει ή κινδύνευαν να εκπέσουν ηθικά».

Οι περισσότερες από αυτές οδηγήθηκαν στα ιδρύματα σε νεαρή ηλικία, ως έφηβες, από το Συμβούλιο Προστασίας των Γυναικών, ένα δίκτυο ιδρυμάτων που λειτουργούσε υπό τη διαχείριση θρησκευτικών οργανώσεων. Το συμβούλιο, το οποίο συχνά συγκρίνεται με τα διαβόητα πλυντήρια της Μαγδαληνής στην Ιρλανδία, τελούσε υπό την εποπτεία της Κάρμεν Πόλο, συζύγου του δικτάτορα.

Ο θεσμός είχε ιδρυθεί το 1902 με στόχο την καταπολέμηση της πορνείας. Ωστόσο, το 1941, δύο χρόνια μετά τη λήξη του ισπανικού εμφυλίου πολέμου, οι αρμοδιότητές του διευρύνθηκαν σημαντικά. Από τότε χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο και την καταστολή κάθε μορφής γυναικείας συμπεριφοράς που αποκλίνει από τα πρότυπα που επέβαλλε η Καθολική Εκκλησία. Το συμβούλιο παρέμεινε ενεργό έως το 1985, δηλαδή δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του Φράνκο.

Την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί τελετή κατά την οποία η κυβέρνηση θα απονείμει χάρη στις 53 επιζώσες, αναγνωρίζοντάς τες επισήμως ως θύματα της φρανκικής καταστολής. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Δημοκρατικής Μνήμης τονίζει ότι κάθε νομική ή διοικητική ποινή που επιβλήθηκε σε αυτές είναι άκυρη, καθώς προέκυψε μέσα από «την καταστολή και τη βία που άσκησε η Επιτροπή Προστασίας των Γυναικών για πολιτικούς, ιδεολογικούς λόγους ή λόγω φύλου».

Το υπουργείο, το οποίο δημιουργήθηκε πέρυσι για να διερευνήσει τη λειτουργία του θεσμού, έχει ήδη λάβει περίπου 1.600 μαρτυρίες από γυναίκες που πέρασαν από τα ιδρύματα.

Οι λόγοι εγκλεισμού συχνά ήταν ασαφείς ή αυθαίρετοι. Μια γυναίκα φυλακίστηκε επειδή υπήρχαν υποψίες ότι ήταν λεσβία, απλώς επειδή είχε γράψει μια επιστολή στην οποία αναφερόταν στη σεξουαλικότητα. Η Έβα Γκαρθία ντε λα Τόρε, που αργότερα εξελέγη δήμαρχος μικρής πόλης στη Γαλικία μετά την αποφυλάκισή της το 1985, ήταν η πρώτη που αναγνωρίστηκε επίσημα ως θύμα της επιτροπής. Πέθανε το 2022.

Άλλη γυναίκα οδηγήθηκε σε ίδρυμα επειδή οι αρχές θεώρησαν ότι «της άρεσε υπερβολικά να βρίσκεται στον δρόμο». Για δεκαετίες, η δράση της επιτροπής παρέμενε σχετικά άγνωστη, εν μέρει λόγω του κοινωνικού στίγματος που ακολουθούσε τις γυναίκες που είχαν περάσει από τα ιδρύματα, αλλά και λόγω της συμμετοχής απλών πολιτών που κατήγγειλαν νεαρές γυναίκες στις αρχές.

Όπως επισημαίνει η ιστορικός Κάρμεν Γκιγιέν, η οποία δημοσίευσε πρόσφατα βιβλίο για τον θεσμό, η επιτροπή λειτουργούσε με ευρεία κοινωνική αποδοχή. Οι αντιλήψεις για το τι θεωρείται «καλή» ή «κακή» γυναίκα είχαν εδραιωθεί τόσο βαθιά ώστε οικογένειες, γείτονες και αρχές συμμετείχαν σε ένα σύστημα συνεχούς κοινωνικού ελέγχου.

Την περασμένη χρονιά, ένωση που εκπροσωπεί τις θρησκευτικές τάξεις οι οποίες διαχειρίζονταν τα ιδρύματα ζήτησε δημόσια συγγνώμη «από όλες τις γυναίκες των οποίων τα δικαιώματα και η αξιοπρέπεια δεν αναγνωρίστηκαν». Ωστόσο, εκπρόσωποι των θυμάτων απέρριψαν τη συγγνώμη, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, δικαιοσύνη και αποζημιώσεις.