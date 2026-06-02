Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, επανέλαβε την αντίθεση της χώρας του στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, δηλώνοντας ότι η Ισπανία δεν πρόκειται να παρασυρθεί στη σύγκρουση.

«Δεν θα συμμετάσχουμε σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να σημάνει κλιμάκωση. Και πάνω απ’ όλα, πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε αυτή την κρίση», δήλωσε σε συνέντευξή του στους Financial Times.

Ο Αλμπάρες ανέφερε ότι ο θεμελιώδης διαχωρισμός στην παγκόσμια τάξη πραγμάτων είναι ανάμεσα σε μια οπτική που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο από τη μία πλευρά, και στον «νόμο της ζούγκλας» από την άλλη, που σημαίνει «χάος, βία και πόλεμος ως υποκατάστατο της εξωτερικής πολιτικής».

Σημειώνεται πως η Ισπανία αποτελεί έναν από τους πιο σφοδρούς επικριτές του πολέμου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Μάρτιο, απέσυρε τον πρέσβη της από το Ισραήλ.