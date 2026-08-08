Η κυβέρνηση της Ισπανίας απείλησε με αντίποινα την Ιταλία, εκτός εάν η Ρώμη άρει τους προσωρινούς συνοριακούς ελέγχους έως την Κυριακή. Σε σοβαρή κρίση, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξελίσσεται η κόντρα μεταξύ Μελόνι και Σάντσεθ, μετά την απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης να παύσει προσωρινά την ισχύ της Συμφωνίας Σένγκεν.

«Εάν δεν το πράξει… η Ισπανία θα αναγκαστεί να λάβει αναλογικά μέτρα για την προστασία των συμφερόντων και της αξιοπρέπειας των πολιτών της», ανέφερε σε δήλωσή του, χθες, Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, θα γίνονται έλεγχοι στα διαβατήρια και τις βίζες των Ιταλών επιβατών, καθώς και των επισκεπτών από άλλες χώρες που φτάνουν στην χώρα, μέσω Ιταλίας.

Τα μέτρα έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Θα τεθούν σε ισχύ τα μεσάνυχτα απόψε, τοπική ώρα (01.00 ώρα Ελλάδας) και θα διαρκέσουν μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου.

Η Ιταλία ανέστειλε προσωρινά την εφαρμογή της Συνθήκης του Σένγκεν για τους πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου. Νωρίτερα σήμερα η ιταλική κυβέρνηση διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να αναθεωρήσει αυτήν την απόφαση «μέχρι να αποκλειστούν κίνδυνοι τρομοκρατικού χαρακτήρα και ασφάλειας».

Ειδικότερα, η κυβέρνηση Μελόνι απάντησε με γραπτή ανακοίνωση στο αίτημα της Ισπανίας να αρθεί, από την Ρώμη, η προσωρινή παύση ισχύος της Συνθήκης του Σένγκεν μεταξύ των δύο χωρών. «Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα, σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων», υπογραμμίζεται στην σχετική ανακοίνωση.

Στα «άκρα» η κόντρα Μελόνι Σάντσεθ

Οι σχέσεις μεταξύ του Σάντσεθ και της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι έχουν γίνει ιδιαίτερα τεταμένες τους τελευταίους μήνες, ιδίως μετά την άφιξη περισσότερων από 70.000 μεταναστών στη Θέουτα.

Στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ τον Ιούνιο στις Βρυξέλλες, η Μελόνι επέκρινε δριμύτατα τον Ισπανό ομόλογό της επειδή νομιμοποίησε μισό εκατομμύριο μετανάστες χωρίς έγγραφα στην Ισπανία, δίνοντάς τους πρόσβαση και στην υπόλοιπη ζώνη Σένγκεν της ΕΕ.

Στη συνέχεια, μετά την κρίση της Θέουτα στα τέλη Ιουλίου, η Μελόνι, μαζί με τη Μέτε Φρεντέρικσεν της Δανίας, συνέταξαν επιστολή που υπεγράφη από 22 χώρες της ΕΕ, ζητώντας μια συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση και κατηγορώντας την ισπανική φιλομεταναστευτική πολιτική ως «παράγοντα προσέλκυσης».

Η αναστολή της Συμφωνίας Σένγκεν με την Ισπανία «είναι ένα προσωρινό μέτρο που επιτρέπεται από τις συνθήκες της ΕΕ, θα δούμε μετά τις 15 Αυγούστου εάν αυτή η απειλή θα επιβεβαιωθεί», δήλωσε ο Ματέο Πιαντεντόζι, ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών, σε συνέντευξή του στην εκπομπή Bar Italia.

Αναφερόταν στη διάρκεια της αναστολής της Συμφωνίας Σένγκεν από την Ιταλία με την Ισπανία, λόγω της πίεσης των παράτυπων μεταναστών στη Θέουτα. «Μόλις αντιληφθούμε ότι ο κίνδυνος έχει περάσει, θα είμαστε ευτυχείς πρώτα απ’ όλα για την Ισπανία, μετά για την Ευρώπη και επίσης για την Ιταλία», πρόσθεσε ο υπουργός.