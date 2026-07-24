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Μπροστά στον εφιάλτη των ανεξέλεγκτων πύρινων μετώπων, η ισπανική κυβέρνηση προχώρησε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή (23-24/7) στην κήρυξη της περιφέρειας της Μαδρίτης, καθώς και της γειτονικής επαρχίας Άβιλα, σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος».

Πρόκειται για μια κομβική θεσμική κίνηση, η οποία λύνει τα χέρια του κρατικού μηχανισμού, επιτρέποντας την άμεση διάθεση και κινητοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των πυροσβεστικών επιχειρήσεων.

Όπως επισημάνθηκε στις σχετικές ανακοινώσεις του υπουργείου Εσωτερικών, ο βασικός στόχος αυτής της απόφασης είναι να επιταχυνθεί η συγκέντρωση των απαραίτητων μέσων για την καταπολέμηση της πύρινης λαίλαπας.

Περίπου 10.000 άνθρωποι στην ευρύτερη περιοχή της Μαδρίτης αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις εστίες τους για να σωθούν από τις φλόγες.

Τα ηνία του συντονισμού και της συνολικής διαχείρισης της κρίσης αναλαμβάνει πλέον επίσημα η στρατιωτική μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (UME), προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η έκρυθμη κατάσταση.

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