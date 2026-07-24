Μπροστά στον εφιάλτη των ανεξέλεγκτων πύρινων μετώπων, η ισπανική κυβέρνηση προχώρησε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή (23-24/7) στην κήρυξη της περιφέρειας της Μαδρίτης, καθώς και της γειτονικής επαρχίας Άβιλα, σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος».

Πρόκειται για μια κομβική θεσμική κίνηση, η οποία λύνει τα χέρια του κρατικού μηχανισμού, επιτρέποντας την άμεση διάθεση και κινητοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των πυροσβεστικών επιχειρήσεων.

Όπως επισημάνθηκε στις σχετικές ανακοινώσεις του υπουργείου Εσωτερικών, ο βασικός στόχος αυτής της απόφασης είναι να επιταχυνθεί η συγκέντρωση των απαραίτητων μέσων για την καταπολέμηση της πύρινης λαίλαπας.

🔴 Grande-Marlaska declara la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) como consecuencia de la evolución de los incendios forestales de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo. pic.twitter.com/lMX0IohPSW — Ministerio del Interior (@interiorgob) July 23, 2026

Περίπου 10.000 άνθρωποι στην ευρύτερη περιοχή της Μαδρίτης αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις εστίες τους για να σωθούν από τις φλόγες.

Τα ηνία του συντονισμού και της συνολικής διαχείρισης της κρίσης αναλαμβάνει πλέον επίσημα η στρατιωτική μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (UME), προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η έκρυθμη κατάσταση.