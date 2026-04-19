Σε νέα κλιμάκωση της στάσης της απέναντι στο Ισραήλ προχωρά η Ισπανία, με τον Πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, να ανακοινώνει ότι η Μαδρίτη θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση την πλήρη αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης με το Ισραήλ.

Όπως δήλωσε, η σχετική πρόταση θα κατατεθεί την Τρίτη, υποστηρίζοντας ότι μια κυβέρνηση «που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να είναι εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», χαρακτηρίζοντας την απόφαση «απλή και αναγκαία».

Η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2000, περιλαμβάνει ρήτρα που συνδέει τη συνεργασία με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Μαδρίτη είχε θέσει για πρώτη φορά θέμα επανεξέτασης της συμφωνίας τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ο Πέδρο Σάντσεθ και ο τότε Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας απέστειλαν κοινή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας αξιολόγηση της συμμόρφωσης του Ισραήλ με τις υποχρεώσεις του για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Έκτοτε, η ισπανική κυβέρνηση έχει υιοθετήσει ολοένα και πιο αυστηρή στάση, ιδίως υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στον Λίβανο, με αποκορύφωμα τη σημερινή ανακοίνωση.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια κοινής επιστολής που απέστειλαν την Παρασκευή η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αίτημα να εξεταστεί η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ–Ισραήλ στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.