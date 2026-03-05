Το υπουργείο Άμυνας της Ισπανίας ανακοίνωσε την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο για αποστολές «προστασίας», εν μέσω της αυξημένης έντασης στην περιοχή.

Η ισπανική φρεγάτα «Cristóbal Colón» θα συνοδεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ», καθώς και ελληνικά πολεμικά πλοία.

Η απόφαση ελήφθη μετά την επίθεση με ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που σημειώθηκε στη βρετανική στρατιωτική βάση του νησιού στο Ακρωτήρι Κύπρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Άμυνας, η φρεγάτα θα αναλάβει αποστολές «προστασίας και αντιαεροπορικής άμυνας», ενώ θα συμβάλει και σε ενδεχόμενες επιχειρήσεις απομάκρυνσης μη στρατιωτικού προσωπικού, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.