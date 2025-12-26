Η κυβέρνηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανία «συνεχάρη» χθες Πέμπτη τον «εκλεγμένο πρόεδρο» της Ονδούρας Νάσρι Ασφούρα, τον οποίο υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και προχθές Τετάρτη ανακηρύχθηκε νικητής των αμφισβητούμενων προεδρικών εκλογών στο κράτος της κεντρικής Αμερικής.

«Η Ισπανία συγχαίρει τον νέο πρόεδρο της Ονδούρας και εκφράζει την πλήρη ετοιμότητά της να συνεχίσει να συνεργάζεται με τον λαό και την κυβέρνηση της Ονδούρας», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών.

Το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE) ανακήρυξε νικητή τον Ασφούρα, ο οποίος επικράτησε με πολύ μικρή διαφορά έναντι του κυριότερου αντιπάλου του, του υποψήφιου άλλου κόμματος της δεξιάς και τηλεοπτικού παρουσιαστή Σαλβαδόρ Νασράλα. Η διαφορά ουδέποτε ξεπέρασε τη μια εκατοστιαία μονάδα. Το αποτέλεσμα ανακοινώθηκε τρεις εβδομάδες μετά την ψηφοφορία της 30ής Νοεμβρίου.

Η νίκη του γιου Παλαιστίνιων μεταναστών, 67 ετών, είναι το πιο πρόσφατο επεισόδιο της στροφής στη δεξιά στη Λατινική Αμερική, με πιο χαρακτηριστικά πρόσφατα τις νίκες υποψηφίων στο φάσμα από τη δεξιά ως την άκρα δεξιά στην Αργεντινή, στη Χιλή και στη Βολιβία.

Καταγγελίες για παρατυπίες και νοθεία αμαύρωσαν την εργώδη καταμέτρηση και η παρατεταμένη αναμονή ανέβασε την ένταση στο κατακόρυφο στη χώρα της κεντρικής Αμερικής.

Ο Νασράλα απαιτεί ανακαταμέτρηση «ψήφο την ψήφο» καταγγέλλοντας παρατυπίες και δεν αναγνώρισε τη νίκη του Ασφούρα.

«Είμαστε πεισμένοι ότι οι αμφισβητήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης θα επιλυθούν με τη μέγιστη διαφάνεια», σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ισπανίας, που διατηρεί ιστορικά στενούς δεσμούς με τις άλλοτε αποικίες της στη Λατινική Αμερική.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ εξέφρασε δημόσια την υποστήριξή του στον Ασφούρα πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και προειδοποίησε ότι η Ονδούρα θα «πλήρωνε πολύ ακριβά» αν το οριακό προβάδισμα του υποψηφίου που προτιμούσε ανατρεπόταν κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης.

Πηγές: AΜΠΕ, AFP