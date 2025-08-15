Η Ισπανία βιώνει μια ακόμη δύσκολη μέρα σήμερα, Παρασκευή 15 Αυγούστου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με 14 μεγάλα πύρινα μέτωπα και τις Αρχές να προειδοποιούν για «δυσμενείς συνθήκες» για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, που έχουν ήδη σκοτώσει επτά ανθρώπους και έχουν κάψει πάνω από 1.500.000 στρέμματα.

Ένα επίμονο κύμα καύσωνα τις τελευταίες 12 μέρες, σε συνδυασμό με νότιους ανέμους, προμηνύουν μια ακόμη δύσκολη ημέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σε ένα από τα χειρότερα καλοκαίρια εκδήλωσης πυρκαγιών τα τελευταία 20 χρόνια, δήλωσε η Βιργίνια Μπαρκόνες, επικεφαλής των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης.

🇪🇸🔥 In just a week, dozens of #wildfires have burned through 60,000 hectares and killed 3 people in #Spain as record #heatwaves, combined with strong winds and dry conditions, ravage the country. pic.twitter.com/uDCjNXeoOV — FRANCE 24 English (@France24_en) August 14, 2025

«Στο δυτικό τμήμα της χώρας η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική», τόνισε, μιλώντας στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTVE.

Στη Γαλικία ένα μεγαλύτερο πύρινο μέτωπο οδήγησε στο κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών προς την περιοχή.

Many fires still burning in Spain. Another night of hell! 📍 Near Cualedro, Ourense, in Galicia.pic.twitter.com/qu07YgVbgb — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 14, 2025

Η Εθνική μετεωρολογική Υπηρεσία AEMET εξέδωσε προειδοποίηση για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς στο βόρειο και δυτικό τμήμα της χώρας, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου στις βόρειες ακτές.

«Σήμερα θα είναι μια ακόμη πολύ δύσκολη μέρα, με ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης νέων πυρκαγιών», έγραψε ο Πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, στο «X».

Record heat is fueling wildfires across southern Europe, forcing evacuations and threatening towns from Albania to Spain. Scientists warn climate change is intensifying heat and dryness, making such fires more frequent and severe. pic.twitter.com/rdbk7vPR9h — DW News (@dwnews) August 13, 2025

Πυροσβέστες δίνουν μάχη για να σβήσουν τις πυρκαγιές σε όλη τη νότια Ευρώπη, με τις φλόγες να τροφοδοτούνται από το παρατεταμένο κύμα καύσωνα που πλήττει την περιοχή.

Η Avincis, ο μεγαλύτερος φορέας παροχής Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης από αέρος στην Ισπανία και την Ευρώπη, ανακοίνωσε ότι κατέγραψε αύξηση 50% σε σχέση με πέρυσι, στις ώρες πτήσης, σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης στην Ισπανία και την Πορτογαλία, μέχρι στιγμής, αυτή τη σεζόν.