H Ισπανία πιθανόν να φτάσει φέτος κατά την κρίσιμη θερινή σεζόν, τον στόχο των 100 εκατομμυρίων αφίξεων ξένων τουριστών, γεγονός που ενισχύεται από την ανασφάλεια σχετικά με τη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο Υπουργός Βιομηχανίας και Τουρισμού Ζόρντι Ερέου.

Το 2025, συνολικά 96,8 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα, κι αυτό συνιστά νέο υψηλό ρεκόρ και αύξηση 3,2% σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Κατά το διάστημα Ιουνίου – Σεπτεμβρίου, η χώρα αναμένει 43 εκατομμύρια τουρίστες, δηλαδή αύξηση 6%, σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2025.

Αυτή η εισροή επισκεπτών θα συνοδεύεται από εκτιμώμενα έσοδα 64 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 10% περισσότερα σε σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι, ενισχύοντας τον ρόλο του τουρισμού ως κινητήριας δύναμης για την οικονομική ανάπτυξη της Ισπανίας και βοηθώντας τη χώρα να ξεπεράσει σε επιδόσεις τους ευρωπαίους εταίρους της, ανακοίνωσε ο Υπουργός.

Στη διάρκεια αυτών των θερινών μηνών, περιοχές της ενδοχώρας και η λεγόμενη «Πράσινη Ισπανία» (Σ.τ.Σ: η βόρεια παράκτια ζώνη της Ιβηρικής Χερσονήσου που βρέχεται από τον Ατλαντικό Ωκεανό και περιλαμβάνει τις αυτόνομες κοινότητες της Γαλικίας, των Αστουριών, της Κανταβρίας και της Χώρας των Βάσκων) θα καταγράψουν μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Ο Ζόρντι Ερέου υπογράμμισε επίσης τη θετική επίπτωση για τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία, στα κάμπινγκ και στον αγροτουρισμό.

Πολλά αγροτικά καταλύματα έχουν ήδη πληρότητα σε κρατήσεις, εν μέρει λόγω του ενδιαφέροντος για την έκλειψη ηλίου του Αυγούστου, που θα είναι ορατή σε ένα ευρύ τμήμα της αγροτικής και βόρειας Ισπανίας.

Ο Υπουργός δήλωσε ότι η προσέλκυση τουριστών στην ενδοχώρα, σε λιγότερο γνωστές περιοχές, θα βοηθήσει επίσης την Ισπανία να αντιμετωπίσει τον υπερτουρισμό σε δημοφιλείς παράκτιους προορισμούς, κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους κατοίκους. Προέτρεψε τις περιφερειακές κυβερνήσεις να διαχειριστούν τις τουριστικές προσφορές, υποστηρίζοντας ότι η ζήτηση θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Επισήμανε επίσης ότι ένα από τα βασικά στοιχεία της θερινής εκστρατείας είναι η ραγδαία αύξηση στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, τάση που έχει ήδη παρατηρηθεί τον Απρίλιο και τον Μάιο, και που θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τις αρχικές προβλέψεις.

«Προφανώς θα φτάσουμε τον στόχο των 100 εκατομμυρίων αν συνεχιστεί αυτή η τάση. Θα είναι το φυσικό επακόλουθο», δήλωσε ο Υπουργός.

Σε αντίθεση με τις προβλέψεις που χαρακτηρίστηκαν από αβεβαιότητα στο τέλος Μαρτίου, εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή τις παραμονές του Πάσχα, ο υπουργός υπογράμμισε ότι σήμερα ο κλάδος λειτουργεί εντός μιας «πιο ξεκάθαρης πραγματικότητας» με «πιο σταθερά» στοιχεία.

Κατά τους τελευταίους μήνες, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έστρεψε ορισμένους ταξιδιώτες μακριά από προορισμούς στην περιοχή, και αύξησε τη ζήτηση για χώρες της νότιας Μεσογείου, περιλαμβανομένης της Ισπανίας. «Πριν από τρεις μήνες, νομίσαμε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα επιβράδυνε τις αφίξεις τουριστών, αλλά τα στοιχεία δείχνουν αξιοσημείωτη αντοχή παρά τις συνθήκες», σημείωσε.

Μέχρι την 1η Οκτωβρίου, οι αφίξεις επισκεπτών προβλέπεται να ανέλθουν σε σχεδόν 80 εκατομμύρια, επίδοση ισχυρότερη από ό,τι ανέμεναν οι Αρχές τον Μάρτιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ και Reuters