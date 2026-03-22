Έκκληση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ απηύθυνε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ευρύτερης ενεργειακής κρίσης.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ισπανός Πρωθυπουργός τόνισε ότι «η κυβέρνηση της Ισπανίας απαιτεί το άνοιγμα του Ορμούζ και τη διατήρηση όλων των ενεργειακών εγκαταστάσεων της Μέσης Ανατολής».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διεθνής κοινότητα βρίσκεται «σε ένα παγκόσμιο σημείο καμπής», επισημαίνοντας πως μια περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης θα μπορούσε να οδηγήσει σε μακροχρόνια ενεργειακή κρίση με παγκόσμιες επιπτώσεις.

«Ο κόσμος δεν πρέπει να πληρώσει τις συνέπειες αυτού του πολέμου», ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα το Ιράν ή τις Ηνωμένες Πολιτείες.