Η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων και τον επικεφαλής των Φραγκισκανών στους Αγίους Τόπους να εισέλθουν στον Ναό του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ, προκειμένου να τελέσουν τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων.

Σύμφωνα με το Λατινικό Πατριαρχείο, πρόκειται για εξέλιξη που σημειώνεται «για πρώτη φορά έπειτα από αιώνες».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Κουστωδίας των Αγίων Τόπων, ο καρδινάλιος Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα και ο Φύλακας της Εκκλησίας του Παναγίου Τάφου, πατέρας Φραντσέσκο Ιέλπο, σταματήθηκαν καθ’ οδόν, ενώ κινούνταν ιδιωτικά, χωρίς πομπή ή τελετουργικό χαρακτήρα, και τελικά αναγκάστηκαν να επιστρέψουν.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «για πρώτη φορά εδώ και αιώνες, εμποδίστηκε στους ηγέτες της Εκκλησίας να τελέσουν τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στον Ναό του Παναγίου Τάφου», γεγονός που χαρακτηρίζεται ως σοβαρό προηγούμενο, καθώς αγνοεί –όπως τονίζεται– την ευαισθησία δισεκατομμυρίων πιστών παγκοσμίως που στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην Ιερουσαλήμ κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

Σημειώνεται ότι ο Ναός του Παναγίου Τάφου, όπως και το Δυτικό Τείχος και το Τέμενος Αλ-Άκσα, παραμένουν κλειστά για το κοινό από τα τέλη Φεβρουαρίου 2026, εξαιτίας του πολέμου.

Ο Ναός του Παναγίου Τάφου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Χριστιανοσύνης, με τη φύλαξή του να μοιράζεται μεταξύ της Καθολικής, της Ελληνορθόδοξης και της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας.