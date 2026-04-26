Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο Άλεξ Σινκλέρ, λέκτορας στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, βρισκόταν σε ένα καφέ φορώντας ένα κιπά που έφερε τις σημαίες τόσο του Ισραήλ όσο και της Παλαιστίνης, όταν ένας «θυμωμένος θρησκευόμενος» τον κατηγόρησε για παράβαση του νόμου.

Η αστυνομία κλήθηκε στο καφέ στο Modiin, στο κεντρικό Ισραήλ, και συνέλαβε τον Σινκλέρ.

Η υπόθεση τράβηξε την εγχώρια και διεθνή προσοχή, όταν ο Σινκλέρ μοιράστηκε τις λεπτομέρειες σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αστυνομία είπε στο BBC ότι έχει υποβληθεί καταγγελία στο τμήμα εσωτερικών ερευνών της.

Ο Σινκλέρ, ο οποίος είναι επίσης μυθιστοριογράφος, δούλευε με το λάπτοπ του στο καφέ, όταν, όπως είπε: «Ένας θρησκευόμενος ήρθε κοντά μου θυμωμένος και μου φώναξε ότι το κιπά μου είναι αντίθετο με το νόμο».

Ο Σινκλέρ προσκάλεσε τον άνδρα να καθίσει μαζί του για να συζητήσουν τις απόψεις του, αλλά εκείνος αρνήθηκε και είπε ότι θα καλέσει την αστυνομία. «Πέντε λεπτά αργότερα φτάνει η αστυνομία», έγραψε στο Facebook. «Δύο αξιωματικοί, ήρθαν αμέσως και μου λένε ότι το κιπά μου είναι παράνομο και ότι θα το κατασχέσουν».

Ο Σινκλέρ είπε ότι προσπάθησε να εξηγήσει «ευγενικά» ότι το κιπά του δεν ήταν παράνομο, αλλά συνελήφθη και οδηγήθηκε με αστυνομικό αυτοκίνητο στο αστυνομικό τμήμα. Είπε ότι αναγκάστηκε να παραδώσει τα υπάρχοντά του και δεν μπορούσε να τηλεφωνήσει.

Ο Σινκλέρ είπε ότι στη συνέχεια τον έριξαν και τον έκλεισαν σε ένα κελί.

Είκοσι λεπτά αργότερα, του είπαν ότι μπορούσε να φύγει αλλά χωρίς το κιπά του. Είπε ότι όταν επέμεινε να του δοθεί πίσω, ο αξιωματικός του το έδωσε με κομμένη την παλαιστινιακή σημαία. Ο Σινκλέρ χαρακτήρισε το περιστατικό «σουρεαλιστικό».

«Τα τελευταία 20 χρόνια, σχεδόν, φοράω ένα κιπά που έχει τόσο τη σημαία του Ισραήλ όσο και την Παλαιστινιακή σημαία», είπε ο Σινκλέρ σε μια ανάρτηση στο Facebook.

«Αλλά μετά, πέντε λεπτά αργότερα, έρχεται η αστυνομία. Δύο αξιωματικοί και μου λένε αμέσως ότι το κιπά μου είναι αντίθετο με το νόμο και ότι πρόκειται να το κατασχέσουν».

«Τα κάνω όλα αυτά ως Σιωνιστής, ως κάποιος που επιλέγει να ζήσει εδώ, ως κάποιος που πιστεύει στο δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει και να ανθίζει με ασφάλεια, μαζί με τους Παλαιστίνιους που έχουν επίσης τα ίδια δικαιώματα», είπε στο BBC. «Δεν έχω παραιτηθεί από ένα μέλλον όπου θα μπορούμε να ζούμε μαζί με ειρήνη και ασφάλεια».

Υποτίθεται ότι δεν είναι παράνομο να επιδεικνύεται η παλαιστινιακή σημαία στο Ισραήλ, αλλά η αστυνομία συχνά τις αφαιρεί σε δημόσιες εκδηλώσεις, όπως διαδηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι διαταράσσουν την ειρήνη.

«Μετά από περίπου 20 λεπτά, άνοιξαν το κελί και μου είπαν να τους ακολουθήσω στο μπροστινό μέρος του αστυνομικού τμήματος. Εκεί, στην μπροστινή πόρτα, έσπρωξαν το σακίδιο μου στην αγκαλιά μου και μου είπαν να φύγω – χωρίς το κιπά μου», έγραψε.

Ο Σινκλέρ ζήτησε να επιστραφεί το κιπά του. Η αστυνομία το επέστρεψε, αλλά μόνο αφού έκοψαν την παλαιστινιακή σημαία, σύμφωνα με τον Σινκλέρ.

«Ένας από τους αξιωματικούς πήρε στην κατοχή μου, ένα θρησκευτικό τελετουργικό αντικείμενο, κάτι που είναι πολύ αγαπητό στην καρδιά μου, και το κατέστρεψε».

Ο λέκτορας έχει καταθέσει καταγγελία στο τμήμα εσωτερικών αστυνομικών ερευνών και ζήτησε να αποζημιωθεί.

Ζητά επίσης «μια γραπτή δέσμευση ότι μπορώ να περπατάω στο Modiin με αυτό χωρίς παρενόχληση».

Η ισραηλινή αστυνομία επιβεβαίωσε ότι απάντησε σε μια αναφορά ενός άνδρα που έδειξε παλαιστινιακή σημαία και τον συνέλαβε.

«Μετά από έρευνα, αφέθηκε ελεύθερος», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, χωρίς να προσθέσει κανένα περαιτέρω σχόλιο εν αναμονή της έκβασης της έρευνας.

Ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ, έχουν πίεσαν να απαγορευτεί η παλαιστινιακή σημαία από τη δημόσια ζωή.

Το 2023, ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ο υπουργός Ασφαλείας, διέταξε την αστυνομία να επιβάλει μια γενική απαγόρευση για την επίδειξη της σημαίας, η οποία δεν είχε νομική βάση.