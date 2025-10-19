Όλα ξεκινούν στη Γένοβα, τον 15ο αιώνα.

Σε αυτή την παραθαλάσσια πόλη, δημιουργείται ένα ανθεκτικό μπλε ύφασμα, που χρησιμοποιείται για πανιά, μουσαμάδες και για τα παντελόνια εργασίας των ναυτικών.

Το ονόμαζαν Bleu de Gen, μπλε της Γένοβας, και από εδώ προέρχεται το όνομα Blue Jeans.

Αιώνες αργότερα, αυτό το ύφασμα διασχίζει τον ωκεανό και το 1873, στο Σαν Φρανσίσκο, ο Levi Strauss το μετατρέπει στο παντελόνι που όλοι γνωρίζουμε.

Τα Blue Jeans έχουν πέντε τσέπες με χαλκοσωλήνες. Αλλά το πρώτο νήμα αυτής της ιστορίας δεν είναι αμερικανικό. Είναι γενοβέζικο, υφασμένο στα χέρια τεχνιτών, εμπόρων και ζωγράφων.

Τα Blue Jeans γεννήθηκαν εδώ, στις ακτές της Μεσογείου.

