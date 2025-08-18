Του Francesco De Palo από τη Ρώμη

Η Ιταλία αλλάζει. Αντίο στη χώρα που αλλάζει κυβέρνηση κάθε δύο χρόνια, που ξεκινά ένα έργο και δεν το ολοκληρώνει ποτέ, που ανακοινώνει μέτρα κοινωνικής πρόνοιας όπως το υπερμπόνους, που σπαταλά το δημόσιο χρήμα αυξάνοντας το χρέος.

Για περίπου τρία χρόνια, η Τζόρτζια Μελόνι, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην ιστορία της Ιταλίας, βρίσκεται στο Παλάτσο Κίτζι. Έχει επιλέξει μια σαφή κατεύθυνση: ισορροπημένα οικονομικά, ανανεωμένη διεθνή αξιοπιστία, πολυμερείς συμμαχίες αλλά σύμφωνα με την ατλαντική παράδοση. Επίσης καινοτομία με τη Γέφυρα του Πορθμού της Μεσσήνης και το Σχέδιο Ματέι για την Αφρική.

Η λαϊκή υποστήριξη την ανταμείβει, με το κόμμα της, τους Αδελφούς της Ιταλίας, να παραμένει στην πρώτη θέση με 28%, ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα (PD) βρίσκεται στο 21%. Ο λόγος; Η ηγέτιδά του, Έλι Σλάιν, συνεχίζει να επικεντρώνεται σε τρία μόνο ζητήματα: τη μετανάστευση, τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων και τον κατώτατο μισθό. Αυτά είναι υπερ-ιδεολογικά ζητήματα που δεν ενδιαφέρουν πλέον τους Ιταλούς. Αντίθετα, η κυβέρνηση Μελόνι έχει ακολουθήσει μια θετική πορεία, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Εντός της Ιταλίας, η κυβέρνηση επικεντρώνεται στον τίτλο «Το Κράτος Επιστρέφει Δυνατά», υπογραμμίζοντας σαφώς τους στόχους του διατάγματος ασφαλείας: δέσμευση για την προστασία των πιο ευάλωτων, αυστηρή τιμωρία όσων διαπράττουν σοβαρά εγκλήματα και συγκεκριμένα μέτρα για την αποτελεσματική καταπολέμηση του εγκλήματος. Οι διαρρήκτες θα αποφυλακιστούν εντός 24 ωρών, αυστηρότερες ποινές για όσους εξαπατούν τους πιο ευάλωτους, περισσότερη προστασία για τις αρχές επιβολής του νόμου και βελτιωμένη ασφάλεια στις φυλακές.

Επιπλέον, το superbonus που εισήγαγε η κυβέρνηση Κόντε δεν αποτέλεσε ώθηση για την οικονομία, αλλά μάλλον μια αυτοκτονία που οδήγησε σε απάτη και σπατάλη, με το δημόσιο έλλειμμα να εκρήγνυται, φτάνοντας το 7,4% το 2023, πολύ πάνω από τις προβλέψεις.

Μεγάλα νέα για τα σχολεία, όπου θα προσληφθούν 347 διευθυντές, 48.504 εκπαιδευτικοί, 44 μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού, 6.022 καθηγητές θρησκευτικών και 10.348 διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό για το σχολικό έτος 2025/2026. Ένας πραγματικός πολιτιστικός στρατός θα υποστηρίξει την εκπαιδευτική συνέχεια και την ευημερία των μαθητών, ιδίως των πιο ευάλωτων.

Στο εξωτερικό, η Ιταλία έχει ανακτήσει διεθνή προβολή, σταδιακά, ακόμη και σε θέματα όπως η μετανάστευση. Οι σχέσεις με την Ινδο-Ειρηνική περιοχή είναι καλές, και αυτές με την Αφρική είναι επαναστατικές. Με το Σχέδιο Ματέι, η Ιταλία κάνει σημαντικά βήματα προόδου σε διμερείς συμφωνίες και σε μια νέα, μη επιθετική προσέγγιση στην ήπειρο, βασισμένη σε έξι θέματα: νερό, ενέργεια, σχολεία, υγειονομική περίθαλψη, γεωργία και κατάρτιση.

Τέλος, η Γέφυρα του Πορθμού της Μεσσήνης: όχι μόνο σύμβολο της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης της Ιταλίας, απαράμιλλης στον κόσμο, αλλά και μια ευκαιρία για τη χώρα να είναι γρήγορη και σύγχρονη, επειδή θα συνδεθεί με το νέο ευρωπαϊκό δίκτυο Σκανδιναβίας-Μεσογείου.

Σε τρία χρόνια, η κυβέρνηση Μελόνι έχει γίνει μία από τις πέντε μακροβιότερες στην ιταλική ιστορία και στοχεύει να το κάνει ξανά το 2027.