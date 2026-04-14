Σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις διεθνείς σχέσεις και την ασφάλεια, η ιταλική κυβέρνηση προχωρά σε επανεξέταση βασικών συμφωνιών της εξωτερικής της πολιτικής.

«Λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση, η κυβέρνησή μας αποφάσισε να αναστείλει την αυτόματη ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας με το Ισραήλ», δήλωσε σήμερα η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, πρόκειται για μια συμφωνία-πλαίσιο στον τομέα της άμυνας, που αφορά την τεχνολογική έρευνα και την ανταλλαγή στρατιωτικού υλικού, και η οποία επρόκειτο να ανανεωθεί σήμερα.

Την απόφαση της κυβέρνησης της Ρώμης γνωστοποίησε ο Υπουργός Άμυνας της Ιταλίας Γκουίντο Κροζέτο, μέσω επιστολής προς τον Ισραηλινό ομόλογό του Ισραέλ Κατς.

Παράλληλα, η Μελόνι τόνισε ότι θεωρεί ζωτικής σημασίας την αποκατάσταση της ελεύθερης διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας τη σημασία τους για το σύνολο της ιταλικής οικονομίας.

