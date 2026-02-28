Η Ιταλία δεν είχε προειδοποιηθεί εκ των προτέρων για την επικείμενη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας La Repubblica. Το έμαθε μόνο «αφού είχε αρχίσει η επίθεση», όπως αποκάλυψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι.

Τώρα, όμως, συνεχίζει η εφημερίδα, η Κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες της αμερικανικής και ισραηλινής ενέργειας, καθώς και της αντίδρασης της Τεχεράνης.

Σε πολιτικό επίπεδο, η Κυβέρνηση δεν παρέχει πλήρη πολιτική στήριξη στην κίνηση των ΗΠΑ, καλώντας σε αποκλιμάκωση.

Μεταξύ των παράπλευρων συνεπειών της επίθεσης Ισραήλ–ΗΠΑ κατά του Ιράν (και της επακόλουθης αντεπίθεσης της Τεχεράνης) συγκαταλέγεται η ανησυχία για τους Ιταλούς στρατιωτικούς που έχουν αναπτυχθεί στις «θερμές» ζώνες της νεοσύστατης σύγκρουσης.

Ειδικότερα, στο στόχαστρο των επιδρομών του Πεζεσκιάν βρέθηκε η Βάση Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, όπου βρίσκονται περίπου 300 Ιταλοί.

Την είδηση γνωστοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου στη Φαρνεζίνα, υπογραμμίζοντας αμέσως ότι οι Ιταλοί που ενεπλάκησαν είναι «όλοι σώοι».

Το υπουργείο του Κουβέιτ έκανε λόγο για πολλούς βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνθηκαν προς τη βάση και «αναχαιτίστηκαν με επιτυχία» από την αντιαεροπορική άμυνα της χώρας. Στην περιοχή γύρω από την Αλ Σάλεμ φέρονται να έπεσαν «θραύσματα και συντρίμμια της επιχείρησης».

Ο Ταγιάνι ξεκίνησε επισημαίνοντας ότι «η πρώτη θετική είδηση είναι ότι δεν υπάρχει ούτε ένας Ιταλός που να έχει εμπλακεί στις πολλαπλές επιθέσεις στο Ιράν και σε άλλες χώρες της περιοχής, ιδίως σε εκείνες του Κόλπου. Ούτε πολίτες, ούτε στρατιωτικοί». Και πρόσθεσε: «Και οι στρατιώτες στο Κουβέιτ, στη βάση που επλήγη από το Ιράν, είναι σώοι: βρίσκονταν όλοι στο καταφύγιο. Υπάρχουν “σοβαρές ζημιές στον διάδρομο προσγείωσης”, αλλά δεν υπάρχουν τραυματίες Ιταλοί στρατιωτικοί και δεν υπάρχουν Ιταλοί που να εμπλέκονται σε καμία από τις στρατιωτικές ενέργειες». Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για περίπου 300 Ιταλούς, 250 εργαζομένους της Leonardo και περίπου πενήντα στρατιώτες.

Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα αφορά τους τουρίστες και τους κατοίκους της περιοχής. «Λέμε στους συμπατριώτες μας να μην μετακινούνται – είναι η έκκληση του επικεφαλής της Φαρνεζίνα –: θα προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στέλνουμε μηνύματα για να επικοινωνήσουν με τη μονάδα διαχείρισης κρίσεων. Αν είναι τουρίστες, να μην εγκαταλείψουν τα ξενοδοχεία, προσπαθούμε να τους υποστηρίξουμε όλους. Ακόμη και εκείνους που βρίσκονται σε θέρετρα ή σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Προσπαθούμε να στείλουμε προσωπικό για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες Ιταλούς».

Στο Ισραήλ «υπάρχουν 20.000 κάτοικοι με ιταλικό διαβατήριο, ενώ υπάρχουν και προσκυνητές που θα πρέπει να είναι 200-300, όχι περισσότεροι προς το παρόν. Έπειτα υπάρχουν εκείνοι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είναι πάρα πολλοί στη Σαουδική Αραβία, στο Κουβέιτ, στο Ομάν, στο Μπαχρέιν. Είμαστε έτοιμοι να απομακρύνουμε, αν χρειαστεί, και τους Ιταλούς που βρίσκονται στο Ιράν, εφόσον υπάρξουν αιτήματα», δήλωσε ο Ταγιάνι στο Tg2.

Οι Ιταλοί στο Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Φαρνεζίνα, είναι λιγότεροι από 500, «σχεδόν όλοι μόνιμοι κάτοικοι», και θα μεταφερθούν στο Αζερμπαϊτζάν.