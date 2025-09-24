Του Francesco De Palo από τη Ρώμη

Όταν η ευρωζώνη έτρεμε πριν από δέκα χρόνια για τα οικονομικά της Ελλάδας, κάποιοι στη Γαλλία και τη Γερμανία ζητούσαν από την Αθήνα να πουλήσει τον Παρθενώνα. Ένα προφανώς παράλογο αίτημα. Αλλά δέκα χρόνια αργότερα, κάποιοι βρήκαν έναν μη λαϊκιστικό τρόπο για να τακτοποιήσουν τα οικονομικά της.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι έλαβε ένα ακόμη βραβείο υψηλού κύρους: η Fitch αναβάθμισε την αξιολόγηση της Ιταλίας, αποδεικνύοντας την εστίαση στα δημόσια οικονομικά που ξεκίνησε από τότε που σχηματίστηκε η δεξιά κυβέρνηση. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, μετέβη από πρωτογενές έλλειμμα 4% σε πλεόνασμα 5% σε πέντε χρόνια.

Η Ρώμη έχει ξεκινήσει μια νέα πορεία, επειδή η πολιτική σταθερότητα φέρνει επίσης οικονομική πρόοδο και αξιοπιστία μεταξύ των αγορών και των διεθνών εταίρων.

«Η Ιταλία λαμβάνει αναβάθμιση αξιολόγησης από την Fitch: επιβεβαίωση ότι η κυβέρνησή μας βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Ισορροπημένα οικονομικά, υπεύθυνες δημοσιονομικές αποφάσεις, μια ενισχυμένη οικονομία χάρη στην αυξημένη απασχόληση: αυτά δεν είναι συνθήματα, αλλά συγκεκριμένα αποτελέσματα», σχολίασε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Σύμφωνα με τον οίκο Fitch, η αναθεώρηση της αξιολόγησης προς τα πάνω αντανακλά «μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη δημοσιονομική πορεία της Ιταλίας, υποστηριζόμενη από την αυξανόμενη δημοσιονομική σύνεση και μια ισχυρή δέσμευση για την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων στόχων του νέου δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ». Πρόσθεσε: «Ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον, η συνεχιζόμενη δυναμική των μεταρρυθμίσεων και η μείωση των εξωτερικών ανισορροπιών βελτιώνουν περαιτέρω τους πιστωτικούς δείκτες της Ιταλίας», γι’ αυτό και προβλέπει «μείωση των κινδύνων χρηματοδότησης και βιωσιμότητας». Κοιτάζοντας μπροστά, αναμένει ότι το έλλειμμα θα μειωθεί στο 3,1% το 2025, καταδεικνύοντας την ισχυρή απόδοση των φορολογικών εσόδων.

Μετά τον Fitch, αναμένονται οι άλλοι οίκοι αξιολόγησης τις επόμενες εβδομάδες: DBRS, Scope και S&P τον Οκτώβριο και Moody’s στις 21 Νοεμβρίου.

Οι ημέρες της κυβέρνησης του Κινήματος Πέντε Αστέρων του Giuseppe Conte, η οποία έδωσε δισεκατομμύρια ευρώ για την ανακαίνιση κατοικιών, ακόμη και βιλών, αποτελούν μακρινή ανάμνηση. Αντί να γιορτάζουν την ισορροπία δυνάμεων και να σφίγγουν τα χέρια με τον πολιτικό τους αντίπαλο, η αριστερά και το Δημοκρατικό Κόμμα οργάνωσαν μια διαδήλωση υπέρ των Φιλελεύθερων σε όλη την Ιταλία. Αλλά αντί να διαδηλώσουν στους δρόμους ενάντια στη βία, αποφάσισαν να καταστρέψουν δρόμους και βιτρίνες καταστημάτων σε διάφορες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Ρώμης, του Μιλάνου και της Μπολόνια. Οι κακοί αφέντες επέστρεψαν.