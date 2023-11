Η ισχυρή κακοκαιρία Ciaran σαρώνει περιοχές της δυτικής Ευρώπης προκαλώντας μεγάλες καταστροφές και αφήνοντας πίσω της 6 νεκρούς.

Σύμφωνα με το BFMTV, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας της κακοκαιρίας. Πρόκειται για έναν οδηγό φορτηγού, που φέρεται να παρασύρθηκε από τους θυελλώδεις άνεμους και να προσέκρουσε σε δένδρο, και για έναν άνδρα ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση, ενώ προσπαθούσε να κλείσει παντζούρια.

Η Le Figaro μεταδίδει ότι ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί σοβαρά, ενώ 15 φέρουν ελαφρύτερους τραυματισμούς. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 15 πυροσβέστες, σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών, Ζεράλντ Νταρμανάν.

1.2 million homes in France are without power, as windows are blown out and schools closed by Storm #Ciaran.https://t.co/15EM1IEiVJ

