Tεράστιες καταστροφές, με πλημμυρισμένες περιοχές, κλειστούς δρόμους και τουλάχιστον 1.000 ανθρώπους να έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους αφήνει πίσω της η καταιγίδα Μάρτα στην Ιβηρική χερσόνησο.

Η καταιγίδα που πλήττει την Ισπανία και την Πορτογαλία το τελευταίο διήμερο κρατά δεκάδες δρόμους κλειστούς και δυσχεραίνει την κινητικότητα σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου των δύο χωρών.

Στην Αβίλα της Ισπανίας, ο οδηγός ενός εκχιονιστικού μηχανήματος έχασε τη ζωή του το Σάββατο 07/02, όταν από τα ορμητικά νερά το όχημα του έπεσε σε πλαγιά 20 μέτρων στο πέρασμα Ελ Πίκο.

Στην Πορτογαλία εξάλλου, ένας πυροσβέστης έχασε το Σάββατο τη ζωή του «στη διάρκεια περιπολίας αναγνώρισης και επιτήρησης» στις όχθες ποταμού στην κοινότητα του Κάμπο Μαϊόρ, που βρίσκεται στην κεντρική περιφέρεια του Πορταλέγκρε, ανακοίνωσε η Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας.

Το Κάντιθ στην Ανδαλουσία είναι η επαρχία που επλήγη περισσότερο, με αρκετούς δρόμους αδιάβατους. Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στην Κόρδοβα και τη Σεβίλλη. Παράλληλα, η χιονοθύελλα κρατά κλειστά ορεινά περάσματα και δρόμους σε επαρχίες όπως η Γρανάδα, η Αστούρια, η Σαλαμάνκα και η Ναβάρα, ενώ σε άλλους δρόμους είναι υποχρεωτική η χρήση αλυσίδων.

Το φαινόμενο προκάλεσε νέες πλημμύρες στον ποταμό Γουαδαλκιβίρ και χρειάστηκε να εκκενωθούν οικισμοί σε περιοχές όπως η Alcolea και η Palma del Río.

Η κακοκαιρία Μάρτα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους εγκαταλείπει τις επόμενες ώρες την Ιβηρική Χερσόνησο και κινείται πλέον προς τα βορειοανατολικά.