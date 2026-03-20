Τα Κανάρια Νησιά έχουν βυθιστεί στο χάος μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης από τις αρμόδιες Αρχές, καθώς η καταιγίδα «Τερέζα» τα πλήττει με καταρρακτώδεις βροχές, σφοδρούς ανέμους και χιόνι.

Η καταιγίδα έχει χαρακτηριστεί ως η χειρότερη που έχει περάσει από τα Κανάρια Νησιά εδώ και πάνω από μια δεκαετία, με τον δημοφιλή προορισμό να έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό μετά από ημέρες των άγριων καιρικών συνθηκών.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν από έκπληκτους τουρίστες δείχνουν το όρος Τέιδε της Τενερίφης καλυμμένο με χιόνι, μετατρέποντας το συνήθως ηλιόλουστο νησί σε ένα χειμωνιάτικο τοπίο.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν ήδη προκαλέσει αναστάτωση σε κατοίκους και τουρίστες, αφού τουλάχιστον επτά πτήσεις αναβλήθηκαν σήμερα, μετά από τις 36 ακυρώσεις χθες, αφήνοντας χιλιάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους.

Οι Αρχές στην Τενερίφη ενεργοποίησαν το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του νησιού την Τετάρτη, κλείνοντας δρόμους και απαγορεύοντας την πρόσβαση σε πεζοπορικές διαδρομές και το Εθνικό Πάρκο Τέιδε.

Οι κάτοικοι και οι τουρίστες έχουν κληθεί να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. «Να είστε προσεκτικοί στις παράκτιες και ορεινές περιοχές και να ακολουθείτε τις συμβουλές των τοπικών Αρχών καθώς η καταιγίδα Therese συνεχίζει να σαρώνει την περιοχή», έγραφε η ανακοίνωση.

Πηγή: DailyMail