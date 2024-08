Η Κάμαλα Χάρις αποδέχθηκε και τυπικά το χρίσμα των Δημοκρατικών στο συνέδριο του κόμματος στο Σικάγο και ονομάστηκε υποψήφιά του στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν την 5η Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

«Στο όνομα όλων των Αμερικανών», ανεξαρτήτως «κόμματος, φυλής, φύλου ή γλώσσας», όπως «αυτοί με τους οποίους μεγάλωσα, που δουλεύουν σκληρά, που προσπαθούν να κάνουν πραγματικότητα τα όνειρά τους, που προσέχουν ο ένας τον άλλο, όλων αυτών που η ιστορία τους μπορούσε να γραφτεί μόνο στο σπουδαιότερο έθνος του κόσμου, δέχομαι την υποψηφιότητα που μου αναθέτετε για να γίνω πρόεδρος των ΗΠΑ», είπε η αντιπρόεδρος Χάρις στο ενθουσιασμένο πλήθος των συνέδρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή φραστική επίθεση στον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο και αντίπαλό της, Ντόναλντ Τραμπ, προσάπτοντάς του πως θέλει να γυρίσει τη χώρα «πίσω», στο «παρελθόν», με το εξαιρετικά συντηρητικό πρόγραμμά του.

«Ξέρουμε πως θα έμοιαζε μια δεύτερη θητεία του Τραμπ. Είναι όλα γραμμένα στο Project 2025», είπε, παραπέμποντας στο άκρως συντηρητικό πρόγραμμα που καταρτίστηκε από συνεργάτες του μεγιστάνα και έχει σκοπό, κατ’ αυτή, να «γυρίσει τη χώρα μας στο παρελθόν». Το πλήθος των συνέδρων αντέδρασε, φωνάζοντας ρυθμικά ένα από τα συνθήματα της εκστρατείας της, «δεν γυρνάμε πίσω».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Υποσχόμενη να είναι η πρόεδρος «όλων των Αμερικανών», η Χάρις σχολίασε πως παρότι «από πολλές απόψεις, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ασόβαρος άνθρωπος, οι συνέπειες που θα είχε το να βρεθεί ξανά στον Λευκό Οίκο είναι εξαιρετικά σοβαρές».

On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on Earth, I accept your nomination to be the President of the United States of America.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 23, 2024