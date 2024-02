Η Κολομβιανή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Karol G ανακηρύχθηκε Γυναίκα της Χρονιάς για το 2024, από το περιοδικό Billboard.

«Με το τεράστιο ταλέντο της, η Karol G έχει δημιουργήσει ένα κίνημα για τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο χάρη στους δυνατούς στίχους της και τη θρασεία αυτοπεποίθησή της», δήλωσε η Χάνα Καρπ, διευθύντρια σύνταξης του Billboard.

«Η κυκλοφορία του πρωτοποριακού άλμπουμ της Mañana Será Bonito την έχει αναδείξει σε μία υπολογίσιμη δύναμη τόσο στα αγγλικά, όσο και στα ισπανικά charts. Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που την τιμούμε ως Γυναίκα της Χρονιάς», υπογράμμισε.

