Η καταιγίδα «Harry» έπληξε τη Μάλτα για περισσότερο από 24 ώρες, μεταξύ Δευτέρας (19/1) και Τρίτης (20/1), προκαλώντας καταστροφές και προβλήματα, κυρίως σε παραλιακές πόλεις του νησιού.

Το φαινόμενο, που είχε σαν κύριο χαρακτηριστικό τους ισχυρούς ανέμους και τα πολύ ψηλά κύματα, δημιούργησε πλημμύρες. Πτήσεις και δρομολόγια πλοίων ακυρώθηκαν, ενώ δεκάδες δέντρα ξεριζώθηκαν και ζημιές προκλήθηκαν σε σπίτια και καταστήματα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Massive waves during Storm Harry hit Marsascala, Malta 🇲🇹 (20.01.2026) pic.twitter.com/xBKDktxS4F — Disaster News (@Top_Disaster) January 21, 2026

Μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης (20/1), η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είχε ανταποκριθεί σε περισσότερα από 180 περιστατικά, ενώ ο στρατός κλήθηκε να βοηθήσει πλοία που αντιμετώπιζαν δυσκολίες λόγω της θαλασσοταραχής. Ψηλά κύματα χτύπησαν την ακτογραμμή, κυρίως τις πόλεις Μπιρζεμπούγκα, Μαρσασκάλα, Σιλέμα και Σεντ Τζούλιανς, καθώς οι άνεμοι έφτασαν τα 104 χιλιόμετρα ανά ώρα σε μετεωρολογικό σταθμό της Βαλέτας.

Σε βίντεο διακρίνεται η στιγμή που κύματα βγαίνουν στη στεριά και εισέρχονται μέσα σε σπίτια, προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Το Ghar Lapsi, έvας δημοφιλής όρμος για τους κολυμβητές, υπέστη επίσης σοβαρές καταστροφές, καθώς καταστράφηκε ένα κομμάτι μιας ράμπας πρόσβασης και σκαλοπατιών.

Σε βίντεο διακρίνεται η στιγμή που τα κύματα «καταπίνουν» τον όρμο. Το τοπικό συμβούλιο του Σιγκιέβι εξέφρασε την ανησυχία του σε μια ανάρτηση στο Facebook και ανέφερε ότι ήταν απογοητευμένο που ένα τόσο δημοφιλές αξιοθέατο υπέστη σημαντικές ζημιές από τις δυνάμεις της φύσης. Δήλωσε ακόμα ότι δεσμεύεται να επισκευάσει το αξιοθέατο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να ελαχιστοποιήσουν τις μετακινήσεις τους και να παραμείνουν στα σπίτια του, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποιήσεις. Οι ισχυροί άνεμοι έδωσαν τη θέση τους σε έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες που έπληξαν ολόκληρη τη Μάλτα.

Πολλές υπηρεσίες ακυρώθηκαν την Τρίτη το πρωί, συμπεριλαμβανομένης της αποκομιδής απορριμμάτων και της παράδοσης αλληλογραφίας.

Ψαράδες σε όλη τη χώρα ανέφεραν ότι πέρασαν μια δύσκολη νύχτα, καθώς φοβόντουσαν ότι τα σκάφη τους θα υποστούν ζημιές ή θα παρασυρθούν.

Κάποιοι άνθρωποι γλίτωσαν από θαύμα. Ένας εργαζόμενος σε ένα εστιατόριο στη Μαρσασκάλα απέφυγε κατά λίγα δευτερόλεπτα να συνθλιβεί από μια γυάλινη πόρτα που ξεκόλλησε από τους μεντεσέδες της από τα κύματα. Και ένας εργαζόμενος της Transport Malta περιέγραψε τη τρομακτική στιγμή που το αυτοκίνητό του περικυκλώθηκε από κύματα στην ίδια περιοχή.

Οι συνθήκες βελτιώθηκαν σταδιακά κατά τη διάρκεια της Τρίτης.

Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε στην εφημερίδα Times of Malta ότι καιρικά φαινόμενα όπως η καταιγίδα «Harry» «δεν είναι ασυνήθιστα αυτή την εποχή του χρόνου», καθώς τον Φεβρουάριο του 2019 σημειώθηκε παρόμοια καταιγίδα με ανέμους που έφτασαν τα 8 και 9 Μποφόρ, αν και εκείνη τη φορά προέρχονταν από τα βορειοανατολικά.

«Πιο πρόσφατα, τον Φεβρουάριο του 2023, η καταιγίδα “Helios” προκάλεσε σημαντικές ζημιές λόγω των ισχυρών ανατολικών έως βορειοανατολικών ανέμων και των παρατεταμένων ισχυρών βροχοπτώσεων», ανέφερε η Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Σημείωσε ότι οι υψηλότερες ταχύτητες ανέμου που έχουν καταγραφεί ποτέ σε ολόκληρη τη χώρα ήταν το 1972, όταν ο μετεωρολογικός σταθμός Luqa κατέγραψε ριπές ανέμου 72 κόμβων, που ισοδυναμούν με περίπου 133 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Υπενθυμίζουμε ότι η καταιγίδα «Harry» έπληξε και την Ιταλία, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα κυρίως στη Σικελία.

Με πληροφορίες από Times of Malta