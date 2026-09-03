Αντιμέτωπη με τις καταστροφικές συνέπειες μιας πρωτοφανούς κακοκαιρίας βρίσκεται η μεγαλύτερη πόλη του Καναδά. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι του Τορόντο παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση, ένα εικοσιτετράωρο μετά το σαρωτικό πέρασμα της καταιγίδας που μετέτρεψε τους κεντρικούς οδικούς άξονες σε ορμητικά ποτάμια.

Η σφοδρότητα του φαινομένου ήταν τέτοια, που μέσα σε μόλις λίγες ώρες καταγράφηκε όγκος νερού ο οποίος ξεπερνά τον μέσο όρο των βροχοπτώσεων για ολόκληρο τον μήνα Σεπτέμβριο. Περιγράφοντας την κατάσταση που επικράτησε στην πόλη, η δήμαρχος του Τορόντο, Ολίβια Τσόου, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Πλημμύρες κατέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους, δέντρα και κολόνες ηλεκτρικού ρεύματος κατέρρευσαν και δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα».

Ρεκόρ βροχόπτωσης και ζημιές σε κρίσιμες υποδομές

Το βράδυ της Τετάρτης (2/9), τα ύψη βροχής σε ορισμένες συνοικίες της καναδικής μεγαλούπολης έφτασαν τα 100 με 110 χιλιοστά. Δίνοντας το στίγμα της έντασης των καιρικών φαινομένων, ο γενικός διευθυντής των δημοτικών υπηρεσιών, Πολ Τζόνσον, προχώρησε σε μια ενδεικτική δήλωση: «Θα το χαρακτηρίζαμε την καταιγίδα του αιώνα».

Το σκηνικό της καταστροφής συμπλήρωσαν οι θυελλώδεις άνεμοι. Οι ριπές, που άγγιξαν σε ταχύτητα τα 84 χιλιόμετρα την ώρα, προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε υποδομές της πόλης, προξενώντας μάλιστα ζημιές ακόμη και σε ένα μεγάλο στάδιο χωρητικότητας 50.000 θεατών. Παράλληλα, οι ακραίες συνθήκες προκάλεσαν χάος και στις αερομεταφορές, οδηγώντας σε σημαντικά προβλήματα στις πτήσεις το βράδυ της προηγούμενης ημέρας.

Αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι επιχειρήσεις των συνεργείων για τον καθαρισμό και τη διάνοιξη των δρόμων. Ωστόσο, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας της επαρχίας του Οντάριο, περισσότερα από 50.000 νοικοκυριά στην ευρύτερη περιοχή του Τορόντο παραμένουν βυθισμένα στο σκοτάδι.