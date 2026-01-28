Σοβαρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει τη Βρετανία, καθώς η καταιγίδα «Τσάντρα» φέρνει έντονες βροχοπτώσεις, χιονοθύελλες και ισχυρούς ανέμους, σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα επηρεάζουν κυρίως τα νοτιοδυτικά, δυτικά και βόρεια τμήματα, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες από τη Βόρεια Ιρλανδία και το Ντέβον έως τη Σκωτία.

 

 

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στη Βόρεια Ιρλανδία, όπου δρόμοι, κατοικίες και καταστήματα πλημμύρισαν, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων. Οι Αρχές έχουν θέσει σε ισχύ κίτρινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις για επικίνδυνους ανέμους και πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές, καθώς και για έντονες χιονοπτώσεις στην ενδοχώρα.

 

Στη Βόρεια Ιρλανδία παραμένουν κλειστά 242 σχολεία, ενώ ισχύει πορτοκαλί συναγερμός για θυελλώδεις ανέμους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το βράδυ. Οι ριπές φτάνουν τα 95 έως 113 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε ορισμένες παράκτιες περιοχές αγγίζουν ακόμη και τα 120 χιλιόμετρα, προκαλώντας αυξημένο κίνδυνο τραυματισμών. 

 


Στη νοτιοδυτική Αγγλία, τα πλημμυρικά φαινόμενα οδήγησαν στο κλείσιμο βασικών οδικών αρτηριών, σε περιοχές του Ντόρσετ, του Σόμερσετ και της ανατολικής Ντέβον. Κλειστή παραμένει και η κύρια γέφυρα που συνδέει την Αγγλία με την Ουαλία, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται μέσω εναλλακτικής διαδρομής.

 

 

Παράλληλα, προβλήματα καταγράφονται και στο σιδηροδρομικό δίκτυο, με τις αρμόδιες Αρχές να προειδοποιούν, ότι οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις δρομολογίων, ενδέχεται να συνεχιστούν έως το τέλος της ημέρας. Χιονοπτώσεις αναμένονται κυρίως σε ορεινές περιοχές της βόρειας Αγγλίας και της Σκωτίας.

 


Η «Τσάντρα» αποτελεί την τρίτη ισχυρή καταιγίδα που πλήττει τη Βρετανία μέσα σε έναν μήνα, μετά από δύο προηγούμενα κύματα κακοκαιρίας που είχαν προκαλέσει σημαντικές ζημιές και εκτεταμένη αναστάτωση σε όλη τη χώρα.

