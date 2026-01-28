Σοβαρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει τη Βρετανία, καθώς η καταιγίδα «Τσάντρα» φέρνει έντονες βροχοπτώσεις, χιονοθύελλες και ισχυρούς ανέμους, σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα επηρεάζουν κυρίως τα νοτιοδυτικά, δυτικά και βόρεια τμήματα, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες από τη Βόρεια Ιρλανδία και το Ντέβον έως τη Σκωτία.

🌧️ Storm Chandra hits UK, forcing school closures and disrupting travel across country • Hundreds of schools close in Northern Ireland and England as heavy rain and strong winds batter UK • Flights canceled at Belfast City Airport, train services disrupted nationwide, roads… pic.twitter.com/ib2k4jgpxa — Anadolu English (@anadoluagency) January 27, 2026

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στη Βόρεια Ιρλανδία, όπου δρόμοι, κατοικίες και καταστήματα πλημμύρισαν, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων. Οι Αρχές έχουν θέσει σε ισχύ κίτρινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις για επικίνδυνους ανέμους και πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές, καθώς και για έντονες χιονοπτώσεις στην ενδοχώρα.

Weather warnings remain in place as Storm Chandra lashes the UK and Ireland, causing flooding, school closures, and transport disruption.@SkyJoRobinson has the latest ⬇️ Live updates 🔗 https://t.co/FGWmk8yv82 pic.twitter.com/k1JGEfEIwL — Sky News (@SkyNews) January 27, 2026

Στη Βόρεια Ιρλανδία παραμένουν κλειστά 242 σχολεία, ενώ ισχύει πορτοκαλί συναγερμός για θυελλώδεις ανέμους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το βράδυ. Οι ριπές φτάνουν τα 95 έως 113 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε ορισμένες παράκτιες περιοχές αγγίζουν ακόμη και τα 120 χιλιόμετρα, προκαλώντας αυξημένο κίνδυνο τραυματισμών.

Storm Chandra is causing widespread disruption across the #UK and Ireland, marked by “danger to life” amber warnings for wind and rain. #StormChandra has triggered severe flooding in the South West, particularly at the River Otter in Devon, while gusts of up to 80 mph have… pic.twitter.com/xtPxYz5Zsd — Getty Images News (@GettyImagesNews) January 27, 2026



Στη νοτιοδυτική Αγγλία, τα πλημμυρικά φαινόμενα οδήγησαν στο κλείσιμο βασικών οδικών αρτηριών, σε περιοχές του Ντόρσετ, του Σόμερσετ και της ανατολικής Ντέβον. Κλειστή παραμένει και η κύρια γέφυρα που συνδέει την Αγγλία με την Ουαλία, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται μέσω εναλλακτικής διαδρομής.

#StormChandra will continue to produce areas of heavy rain in #Ireland, #UK and parts of #France through Tuesday. Wind gusts past hurricane force (74 mph/119 km/h). pic.twitter.com/CjfKLdbeII — Jason Nicholls 💙 (@jnmet) January 27, 2026

Παράλληλα, προβλήματα καταγράφονται και στο σιδηροδρομικό δίκτυο, με τις αρμόδιες Αρχές να προειδοποιούν, ότι οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις δρομολογίων, ενδέχεται να συνεχιστούν έως το τέλος της ημέρας. Χιονοπτώσεις αναμένονται κυρίως σε ορεινές περιοχές της βόρειας Αγγλίας και της Σκωτίας.

Storm chandra, hitting western uk through Monday night & Tuesday morning, latest updated forecast possible storm damage trees down power cuts due to lines down stay safe everyone in affected areas. South west England & West Wales @wxcharts @metdesk #storm Any updates @grok pic.twitter.com/njypq15N2g — John Douglas-Davies (@JDouglasDavies) January 26, 2026



Η «Τσάντρα» αποτελεί την τρίτη ισχυρή καταιγίδα που πλήττει τη Βρετανία μέσα σε έναν μήνα, μετά από δύο προηγούμενα κύματα κακοκαιρίας που είχαν προκαλέσει σημαντικές ζημιές και εκτεταμένη αναστάτωση σε όλη τη χώρα.