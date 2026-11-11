Παρέλυσε η καθημερινότητα στην Πορτογαλία από το πέρασμα της καταιγίδας «Τσαρλς», η οποία σάρωσε τη χώρα με θυελλώδεις ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στις μεταφορές και την οικονομική δραστηριότητα.

Ο απολογισμός της κακοκαιρίας περιλαμβάνει τη ματαίωση περισσότερων από 200 πτήσεων, ενώ λουκέτο μπήκε σε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ, επιχειρήσεις και σχολεία. Η πορτογαλική κυβέρνηση, έχοντας βρεθεί στο στόχαστρο κριτικής για τα αργά αντανακλαστικά της κατά τις χειμερινές καταιγίδες του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, αυτή τη φορά έδρασε άμεσα. Υιοθετώντας το δόγμα της πρόληψης, ανέστειλε τη λειτουργία των μη απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών, έθεσε σε ύψιστο συναγερμό τον στρατό και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και απηύθυνε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Διασπάστηκε το «μάτι» της καταιγίδας

Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις, η ένταση του φαινομένου μετριάστηκε όταν το «μάτι» της καταιγίδας διασπάστηκε στα δύο πάνω από τον Ατλαντικό, όπως εξήγησε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Πορτογαλίας (IPMA). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η καταιγίδα να φτάσει αποδυναμωμένη στο Αλγκάρβε του νότου, αν και τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν τη νότια χώρα και τη Λισαβόνα μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης, 11 Νοεμβρίου.

Η Πολιτική Προστασία, ωστόσο, δεν κατεβάζει τις ασπίδες. Ο διοικητής της, Μάριο Σιλβέστρε, ξεκαθάρισε ότι ο μηχανισμός παραμένει σε εγρήγορση για το ενδεχόμενο αιφνίδιων πλημμυρών, ενισχυμένων ανέμων και θαλασσοταραχής, αναφέροντας παράλληλα ότι από τα μεσάνυχτα έχουν καταγραφεί 538 συμβάντα. Σημειώνεται ότι νωρίτερα, στο αρχιπέλαγος της Μαδέρας, η καταιγίδα προκάλεσε πτώσεις δέντρων και πλημμύρες, με τις Αρχές να απεγκλωβίζουν εγκαίρως έναν άνδρα από το πλημμυρισμένο γκαράζ του, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα.

Η «σκυτάλη» στην Ισπανία

Οι επιπτώσεις του «Τσαρλς» έρχονται να προστεθούν στα ήδη κορεσμένα εδάφη της ιβηρικής, καθώς από την Κυριακή, Πορτογαλία και Ισπανία δοκιμάζονταν από τη σφοδρότητα της καταιγίδας «Μπρούνα». Χαρακτηριστικό είναι ότι στη Λισαβόνα, πολλές οδικές σήραγγες που είχαν πλημμυρίσει τις προηγούμενες ημέρες, παραμένουν κλειστές.

Πλέον, η προσοχή στρέφεται στη νοτιοδυτική Ισπανία, όπου το μέτωπο του «Τσαρλς» αναμένεται να χτυπήσει από το απόγευμα. Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (AEMET) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για «πολύ σοβαρές» επιπτώσεις, εκφράζοντας φόβους ότι τα νέα ακραία φαινόμενα θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στις ζημιές της «Μπρούνα».

Η κατάσταση παραμένει οριακή στην κεντρική Ισπανία. Στην περιοχή του Πιεδραλάβες, οι Αρχές διατηρούν σε ισχύ την εντολή εκκένωσης που δόθηκε την Τρίτη σε περισσότερους από 3.000 κατοίκους, καθώς ο κίνδυνος υπερχείλισης τοπικού φράγματος παραμένει ορατός, με τις μετεωρολογικές προγνώσεις να δείχνουν περαιτέρω επιδείνωση των βροχοπτώσεων τις επόμενες ώρες.