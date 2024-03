Εκτός από τους έξι αγνοούμενους, οι οποίοι θεωρούνται νεκροί, η κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key, στη Βαλτιμόρη, θα προκαλέσει προβλήματα στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Είναι γνωστό, ότι πρόκειται για το ένατο πιο πολυσύχναστο λιμάνι του κόσμου, από το οποίο κάθε μήνα φεύγουν περίπου μισό εκατομμύριο τόνοι υγροποιημένου φυσικού αερίου και όχι μόνο.

Αξιωματούχοι του Λιμενικού Σώματος ανακοίνωσαν ότι «η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω του λιμανιού – η οποία πέρυσι ανήλθε σε περισσότερους από 47 εκατομμύρια τόνους 47 εκατ. τόνους cargo – θα ανασταλεί μέχρι νεωτέρας».

Ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εξαγωγών και Διεθνούς Εμπορίου, Marco Forgione μιλώντας στο BBC υποστήριξε ότι «η αναστολή της θαλάσσιας κυκλοφορίας θα έχει «σημαντικές επιπτώσεις στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού».

«Πάνω από 750.000 αυτοκίνητα και οχήματα πέρασαν από τη Βαλτιμόρη τον περασμένο χρόνο. Πρόκειται για μεγάλες αμερικανικές μάρκες και μάρκες του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ, από τη General Motors και τη Ford έως [την Jaguar Land Rover], τη Nissan, τη Fiat και την Audi», συνέχισε.

«Η Βαλτιμόρη είναι σημαντικός εξαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου [LNG] και αυτό έχει επιπτώσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ. Περίπου μισό εκατομμύριο τόνοι υγροποιημένου φυσικού αερίου φεύγουν από τη Βαλτιμόρη κάθε μήνα, οπότε οι επιπτώσεις αυτού που συνέβη είναι σημαντικές και θα πολλαπλασιαστούν προτού μπορέσουμε να επαναφέρουμε τη Βαλτιμόρη σε λειτουργία», τόνισε.

