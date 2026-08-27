Οι δονήσεις που προκάλεσαν τις φονικές ξαφνικές πλημμύρες στο Νεπάλ ,το πρωί της Τετάρτης 26 Αυγούστου, «προκλήθηκαν από κατολίσθηση και όχι από σεισμό», διευκρίνισε αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Το Ινστιτούτο ανέφερε ότι η σεισμική δραστηριότητα που αρχικά καταγράφηκε ως σεισμός «ήταν στην πραγματικότητα κατάρρευση παγετώνα και ροή συντριμμιών» που «προκάλεσε στη συνέχεια καταστροφικές επιπτώσεις χαμηλότερα στην κοίτη του ποταμού».

Ο Bhote Koshi river είναι ο ποταμός που έπνιξε το Νεπάλ:

Πάνω από τον ποταμό, φαίνονται οι δύο παγετώνες που κατέρρευσαν από τον σεισμό και την υψηλή θερμοκρασία: