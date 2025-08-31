Στους ομιχλώδεις λόφους του Βαγκάμον, στην Ινδία, υπάρχει μια ιδιαίτερη κατασκήνωση που έχει ως σκοπό να προσφέρει μια ασφαλή διέξοδο για γυναίκες που βιώνουν δύσκολες ή τοξικές σχέσεις.

Πρόκειται για την αποκαλούμενη «κατασκήνωση διαζυγίων», έναν χώρο όπου χωρισμένες, διαζευγμένες, χήρες ή γυναίκες παγιδευμένες σε δυσλειτουργικούς γάμους και σχέσεις μπορούν να βρουν υποστήριξη, ασφάλεια, γυναικεία αλληλεγγύη κι ένα αίσθημα κοινότητας.

Η κατασκήνωση αυτή ιδρύθηκε από τη 31χρονη Ράφια Άφι, η οποία εμπνεύστηκε από τη δική της εμπειρία διαζυγίου και την αίσθηση μοναξιάς που ένιωσε μετά από αυτό. Όπως εξηγεί η ίδια στην εφημερίδα Guardian:

«Η ιδέα είναι να κανονικοποιήσουμε το διαζύγιο και να του δώσουμε αξιοπρέπεια. Το διαζύγιο μπορεί να είναι και κάτι όμορφο, όταν δύο άνθρωποι αποφασίζουν πως δεν θέλουν πια να είναι μαζί. Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι δεν χρειάζεται να σημαίνει το τέλος της ζωής του».

Η Άφι άρχισε αρχικά να δημιουργεί περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιλώντας για θεραπεία και μονογονεϊκότητα. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη, καθώς πολλές γυναίκες της έστελναν προσωπικά μηνύματα, μιλώντας για τις δικές τους ιστορίες. Κάποιες πήραν διαζύγιο, όμως, δεν είχαν καμία στήριξη από τον κύκλο τους. Άλλες απέφευγαν να χωρίσουν φοβούμενες όχι μόνο τη γραφειοκρατία αλλά και την κοινωνική κριτική. Άλλες πάλι δεν ήθελαν να συνειδητοποιήσουν ότι βρίσκονταν σε τοξικές και κακοποιητικές σχέσεις. Αυτή η εμπειρία ώθησε την Άφι να δημιουργήσει τα Break Free Stories: θεραπευτικές κατασκηνώσεις που συνδυάζουν ψυχολογική στήριξη και κοινότητα.

Κάθε κατασκήνωση ξεκινά με δραστηριότητες γνωριμίας και συνεχίζεται με πεζοπορία, χορό, μουσικές συνεδρίες και συζητήσεις σε ασφαλές περιβάλλον χωρίς κριτική. Η Άφι προσφέρει δωρεάν θέσεις για όσες δεν μπορούν να πληρώσουν, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η εμπειρία είναι προσβάσιμη σε όλες τις γυναίκες που την έχουν ανάγκη.

«Όταν οι γυναίκες αρχίσουν να νιώθουν άνετα μεταξύ τους, κάνουμε ψυχολογικές συνεδρίες και θεραπευτικές συζητήσεις σε έναν ασφαλή χώρο, χωρίς κριτική. Μιλάμε επίσης για το πώς θα αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία. Μέχρι το τέλος της κατασκήνωσης, οι γυναίκες ξαναχτίζουν και επαναδιεκδικούν την ιστορία τους και από άγνωστες γίνονται φίλες».

Η σημασία αυτής της πρωτοβουλίας ενισχύεται από τα στατιστικά στοιχεία: σύμφωνα με πρόσφατη Εθνική Έρευνα Υγείας Οικογενειών στην Ινδία, το 2% των παντρεμένων γυναικών ηλικίας 18–49 δήλωσαν ότι έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία. Η Άφι τονίζει τον κίνδυνο που προκύπτει από την κοινωνική πίεση να παραμείνουν οι γυναίκες σε καταπιεστικούς γάμους:

«Αυτοκτονίες και δολοφονίες που συνδέονται με την ενδοοικογενειακή κακοποίηση, συμβαίνουν παντού γύρω μας. Θέλω οι γονείς να καταλάβουν ότι το να φύγεις από έναν κακό γάμο είναι μια πράξη θάρρους. Πολλές γυναίκες βλέπουν τον χωρισμό ως ντροπή και θα προτιμούσαν να πεθάνουν από το να πάρουν διαζύγιο. Η κοινωνία εξιδανικεύει τη σιωπηλή υπομονή και αυτό είναι επικίνδυνο. Θέλω να αλλάξω αυτή την αφήγηση».

Η πρακτική εμπειρία των γυναικών που συμμετέχουν είναι εντυπωσιακή. Η Σούρια Καλαρίκκαλ, μια από τις περίπου 150 γυναίκες που έχουν παρακολουθήσει τις κατασκηνώσεις, περιγράφει την εμπειρία της ως μεταμορφωτική:

«Ο γάμος μου ήταν τραυματικός και το διαζύγιο δύσκολο. Είχα ξεχάσει πώς είναι να χαμογελάς με την καρδιά σου. Αλλά στην κατασκήνωση, κλάψαμε, γελάσαμε και άφησα τα συναισθήματά μου να βγουν για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια. Καταλάβαμε ότι το διαζύγιο μπορεί να είναι λυτρωτικό. Βρήκα το κουράγιο να πάρω νομικά μέτρα εναντίον όποιου με δυσφημήσει επειδή είμαι διαζευγμένη. Όταν φεύγαμε από το ξενοδοχείο, νιώθαμε σαν φοιτήτριες, χωρίς κανένα στίγμα».

Η κατασκήνωση στο Βαγκάμον αποτελεί ένα παράδειγμα του πώς η κοινωνική στήριξη, η κοινότητα και η ψυχολογική ενδυνάμωση μπορούν να αλλάξουν τη ζωή των γυναικών που έχουν βιώσει ενδοοικογενειακή κακοποίηση ή δυσλειτουργικούς γάμους. Μέσα από δραστηριότητες, συζητήσεις και αλληλεγγύη, οι γυναίκες όχι μόνο βρίσκουν τρόπους να απελευθερωθούν από καταπιεστικές καταστάσεις, αλλά επανακαθορίζουν τη σχέση τους με τον εαυτό τους και την κοινωνία γύρω τους.

Πηγή: theguardian.com