Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας:

Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα μας μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Όπως επισημαίνει, πρόκειται για δύο διακριτές φάσεις κακοκαιρίας που θα εκδηλωθούν σε συνεχόμενα 48ωρα, με τα φαινόμενα να κάνουν την εμφάνισή τους στην Αττική αρχικά από το μεσημέρι της Πέμπτης, να επανέρχονται το πρωί του Σαββάτου και να συνεχίζονται από το απόγευμα της Κυριακής και έπειτα.

Παράλληλα, αναμένεται και μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Σε νεότερη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το μεσημέρι της Τετάρτης 28/1, ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρθηκε στην εξέλιξη του καιρού, σημειώνοντας ότι το νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να ξεκινήσει από τις βραδινές ώρες φέρει την ονομασία «Kristin» και συνδέεται με ισχυρό καιρικό σύστημα που αναπτύσσεται στη δυτική και κεντρική Μεσόγειο.

Όπως εξηγεί, το βαρομετρικό χαμηλό «Kristin», το οποίο θα επηρεάσει τη χώρα από απόψε, δεν έλαβε την ονομασία του από την Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αλλά από το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera), όταν το φαινόμενο ενισχύθηκε και εκτιμήθηκε ότι μπορεί να προκαλέσει έντονη κακοκαιρία στην ευρύτερη περιοχή.

Ταυτόχρονα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας δημοσίευσε και σχετικούς χάρτες, στους οποίους αποτυπώνονται οι περιοχές όπου υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης προβλημάτων, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα, εξαιτίας της επικείμενης επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Το βαρομετρικό χαμηλό που ονομάστηκε «Kristin» και θα μας επηρεάσει από σήμερα το βράδυ, σχετίζεται με ισχυρό καιρικό σύστημα στη δυτική και κεντρική Μεσόγειο. Δεν πήρε αυτό το όνομα από την Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) αλλά από το Πορτογαλικό Ινστιτούτο της Θάλασσας και της Ατμόσφαιρας( IPMA -Instituto Português do Mar e da Atmosfera) όταν το φαινόμενο ενισχύθηκε και κρίθηκε ότι θα προκαλούσε σημαντική κακοκαιρία στην περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Πορτογαλία – Ισπανία: Δύο νεκροί. Θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια στη Μαδρίτη – Τουλάχιστον 800 χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα – Οι Αρχές έκλεισαν τα σχολεία

Σοβαρές επιπτώσεις άφησαν πίσω τους οι σφοδρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν την Πορτογαλία κατά τη διάρκεια της νύχτας thw Tr;ithw 27/1, με τουλάχιστον δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και εκτεταμένες ζημιές να καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή της Λισαβόνας και στο κέντρο της χώρας, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες διάσωσης.

Η καταιγίδα Kristin συνοδεύτηκε από έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχυρές βροχές και ριπές ανέμου που έφτασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα.

Το πέρασμά της προκάλεσε πτώσεις δέντρων, πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις, οδηγώντας τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε περίπου 1.500 παρεμβάσεις από τα μεσάνυχτα έως τις 8.00 το πρωί, τοπική ώρα.

Στη Βίλα Φράνκα ντε Σίρα, στα περίχωρα της Λισαβόνας, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν δέντρο που ξεριζώθηκε από τους ανέμους κατέληξε πάνω στο όχημα που οδηγούσε, όπως ανακοίνωσε η εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας.

Δεύτερο θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε στο Μόντε Ρεάλ, στην περιοχή της Λεϊρία, στο κέντρο της χώρας, όπου άνθρωπος σκοτώθηκε από την πτώση μεταλλικής κατασκευής.

Σε ανακοίνωσή της, η πορτογαλική κυβέρνηση χαρακτήρισε την Kristin «ακραίο κλιματικό φαινόμενο», επισημαίνοντας ότι προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, έως και 850.000 νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς βρέθηκαν χωρίς ηλεκτροδότηση.

Παράλληλα, αρκετοί οδικοί άξονες παραμένουν κλειστοί ή λειτουργούν με περιορισμούς, ανάμεσά τους και ο βασικός αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη Λισαβόνα με το βόρειο τμήμα της Πορτογαλίας, ενώ προβλήματα έχουν καταγραφεί και στη σιδηροδρομική κυκλοφορία σε διάφορες περιοχές.

Πολλοί δήμοι αποφάσισαν να κρατήσουν κλειστά τα σχολεία για σήμερα, ενώ στη Φιγκεϊρά ντα Φοζ, στις ακτές της κεντρικής Πορτογαλίας, οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν έναν τεράστιο τροχό.

Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη τις τελευταίες ημέρες με αλλεπάλληλα κύματα κακοκαιρίας, τα οποία είχαν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο το Σαββατοκύριακο, όταν άνδρας παρασύρθηκε από ορμητικά νερά επιχειρώντας να διασχίσει με το αυτοκίνητό του έναν μικρό ποταμό.

Η καταιγίδα Kristin κινήθηκε ανατολικά και έφτασε το πρωί στην Ισπανία, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες προηγούμενου καιρικού συστήματος, της καταιγίδας Joseph. Στην παράκτια πόλη Τορεμολίνος, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την πτώση δέντρου την Τρίτη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία γυναίκα.

Στην Ισπανία, περισσότεροι από 160 δρόμοι επηρεάστηκαν από χιονοπτώσεις, ανάμεσά τους 27 αυτοκινητόδρομοι του βασικού οδικού δικτύου, όπως ο A-6 που συνδέει τη Μαδρίτη με το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Χιόνι κάλυψε και στέγες κατοικιών σε περιοχές της κεντρικής Μαδρίτης, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν σοβαρά προβλήματα.

Με πληροφορίες από: Heraldo.es