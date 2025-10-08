Η Κέιτ Μίντλετον, μπήκε σε μαχητικό αεροσκάφος, φορώντας… γόβα στιλέτο!

Η 43χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας πραγματοποίησε πριν από λίγες ημέρες επίσκεψη στο Λίνκολνσαϊρ της Αγγλίας, στη βάση Coningsby της RAF.

Φορώντας γκρι κοστούμι και γόβα στιλέτο, ανέβηκε τα στενά σκαλιά και κάθισε στο πιλοτήριο ενός μαχητικού αεροσκάφους Typhoon, αξίας 100 εκατομμυρίων λιρών, το οποίο συμμετέχει στις νατοϊκές ασκήσεις άμεσης αντίδρασης απέναντι στη Ρωσία.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν περιορίστηκε σε μια τυπική ξενάγηση, αλλά δοκίμασε και τις δυνατότητές της στον προσομοιωτή πτήσης.

Μάλιστα, η Μίντλετον κατάφερε να εκτελέσει με επιτυχία ένα «loop the loop» -δηλαδή ένα αεροναυτικό ελιγμό κατά τον οποίο το αεροπλάνο, ξεκινώντας προς τα πάνω, κάνει έναν πλήρη κατακόρυφο κύκλο- κερδίζοντας τα εύσημα των αξιωματικών της βάσης.

Δείτε τα σχετικά βίντεο: