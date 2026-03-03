Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας μήνυσε την ΕΕ στο Λουξεμβούργο για να προσπαθήσει να διακόψει την επ’ αόριστον απαγόρευση μετακίνησης των παγωμένων αποθεματικών της, κλιμακώνοντας τη νομική διαμάχη για την προσπάθεια του μπλοκ να δεσμεύσει τον ρωσικό κρατικό πλούτο ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

Η Τράπεζα της Ρωσίας κατέθεσε αγωγή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας να ακυρώσει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2025/2600 του Συμβουλίου, που εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2025, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο δεσμεύει παράνομα τα περιουσιακά της στοιχεία και του αφαιρεί αποτελεσματικά ένδικα μέσα.

Η κατάθεση, που υποβλήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 27 Φεβρουαρίου 2026 βάσει του άρθρου 263 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το πιο πρόσφατο μέτωπο μιας διευρυνόμενης αντιπαράθεσης μεταξύ της Μόσχας και των ευρωπαϊκών πρωτευουσών για περίπου 210 δισεκατομμύρια ευρώ των περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που κατέχονται στο μπλοκ, μεγάλο μέρος από αυτά στο Βέλγιο.

Στο δελτίο τύπου της 3ης Μαρτίου 2026, η Τράπεζα της Ρωσίας ενημέρωσε ότι ο κανονισμός 2025/2600 απαγορεύει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της «για αόριστο χρονικό διάστημα» και εμποδίζει τη «δικαστική προστασία» για τα δικαιώματα που λέει ότι έχουν παραβιαστεί, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή διαιτητικές αποφάσεις που σχετίζονται με τα μέτρα.

Ο κανονισμός της ΕΕ, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 13 Δεκεμβρίου 2025, πλαισιώθηκε ως μια επείγουσα απάντηση σε «σοβαρές οικονομικές δυσκολίες που προκλήθηκαν από τις ενέργειες της Ρωσίας στο πλαίσιο του επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας», αναφέροντας ρητά την ευρείας κλίμακας επίθεση της Ρωσίας που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Οι Βρυξέλλες υποστήριξαν ότι η απαγόρευση ήταν απαραίτητη για να αποτραπεί η επιστροφή στη Ρωσία περιουσιακών στοιχείων που έχουν ήδη ακινητοποιηθεί λόγω κυρώσεων και για τον περιορισμό των οικονομικών και νομικών κινδύνων εντός της Ένωσης.

Η Τράπεζα της Ρωσίας προσπαθεί να αναδιατυπώσει την πολιτική ως άμεση σύγκρουση με βασικές νομικές αρχές.

Υποστήριξε ότι το μέτρο παραβιάζει «αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα», συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, του απαραβίαστου ιδιοκτησίας και της κυριαρχικής ασυλίας για τα κράτη και τις κεντρικές τους τράπεζες, και ότι αυτό δεν μπορεί να συμβιβαστεί με το κράτος δικαίου.

Η διαφωνία της ομοφωνίας

Ένα κεντρικό σκέλος του επιχειρήματος της Μόσχας είναι διαδικαστικό. Η Τράπεζα της Ρωσίας ισχυρίζεται ότι το Συμβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό όχι με ομοφωνία αλλά με πλειοψηφία, «παρακάμπτοντας» τις απαιτήσεις που λέει ότι ισχύουν βάσει του άρθρου 215 της συνθήκης, τη διάταξη που χρησιμοποιείται συνήθως για την επιβολή κυρώσεων.

Αυτή η νομική αρχιτεκτονική έχει σημασία γιατί η διαμάχη δεν αφορά μόνο το αν τα ρωσικά κυρίαρχα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να παραμείνουν παγωμένα όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, αλλά και για το πόσο μακριά μπορεί η ΕΕ να επεκτείνει τους εσωτερικούς κανόνες της όταν η πολιτική ενότητα ξεφτίζει.

Η αγωγή καταλήγει εν μέσω ευρωπαϊκών προσπαθειών για χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, ή το εισόδημα που παράγουν, για να υποστηρίξουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας το 2026 και το 2027, μια στρατηγική που έχει επανειλημμένα συγκρουστεί με τους φόβους για νομική αντίδραση και ρωσικά αντίποινα.

Αυτοί οι φόβοι δεν είναι θεωρητικοί. Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας έχει ήδη ασκήσει παράλληλη προσφυγή κατά της Euroclear, στις Βρυξέλλες, που κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων.

Για την ΕΕ, η πολιτική έχει παρουσιαστεί ως ένα απαραίτητο οικονομικό τείχος προστασίας εν καιρώ πολέμου: διατηρήστε παγωμένα τα αποθεματικά της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, αποτρέψτε οποιαδήποτε ξαφνική απελευθέρωση και διατηρήστε τη μόχλευση έως ότου η Μόσχα τερματίσει την εισβολή της και καταβάλει αποζημίωση.

Για την Τράπεζα της Ρωσίας, η προσφυγή στο δικαστήριο είναι μια προσπάθεια διάτρησης σε αυτό το τείχος προστασίας με επίθεση στα θεμέλια του κανονισμού στο Λουξεμβούργο, διατηρώντας παράλληλα «όλα τα δικαιώματα, αξιώσεις, ενστάσεις και ένδικα μέσα» σε σχέση με τον Κανονισμό 2025/2600 και τυχόν σχετικά μέτρα της ΕΕ ή των κρατών μελών, σύμφωνα με τη δήλωσή της.